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Poruka Ronaldove sestre napravila haos u selekciji Portugala

Poruka Ronaldove sestre napravila haos u selekciji Portugala

Autor Nemanja Stanojčić
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Potpuni haos na Instagramu zbog Kristijana Ronalda i njegove sestre. Novi veliki problemi u reprezentaciji tokom Svjetskog prvenstva.

Poruka Ronaldove sestre napravila haos u selekciji Portugala Izvor: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Novi problemi u reprezentaciji Portugala zbog Kristijana Ronalda (41). Poslije njegove veoma loše partije na startu Svjetskog prvenstva i remija sa DR Kongom (1:1) mnogi ga kritikuju. Neki to rade opravdano i argumentovano poput Tjerija Anrija, ali ima onih koji ga napadaju iz nekih drugih razloga i šalju ga u penziju.

Sada je njegova sestra Katija napravila skandal na društvenim mrežama i objavila je na Instagramu "stori" na kom je napisala "Odjednom su svi zaboravili kako da dodaju loptu, da je ponovo osvoje i da pokrenu kontranapade. Igra je postala takva da se sve vraća u sredinu terena. Čudan Mundijal, veoma čudan", napisala je ona.

Naravno, to je bio samo početak haosa. Posebno od strane fanova Kristijana Ronalda koje ne zanima Portugal ni reprezentacija, već vole samo njega. Tako su okupirali i Instagram naloge njegovih saigrača Bruna Fernandeša i Tijaga Neveša i tamo ih otvoreno vrijeđaju i napadaju zbog Kristijana i zato što mu ne dodaju loptu dovoljno.

Na žestokom udaru je Neveš

Poslije remija sa Kongom je Žoao Neveš dao izjavu u kojoj je rekao "da zna šta je Kristijano uradio za Portugal i za fudbal uopšteno, ali da su na terenu svi isti da je i on tu da bi dao doprinos reprezentaciji kao i svi".

To se nije dopalo Ronaldovim navijačima, pa tako njegova objava na Instagramu ima trenutno 186.000 komentara i većina je oštra i na ivici psovki i vrijeđanja zbog Kristijana. Zbog svih tih komentara se oglasila i Žoaova djevojka Madalena Aragao i napisala jednom od navijača "reci tvom GOAT-u (najboljem ikada prim.out) da je jako sebičan."

Tagovi

Kristijano Ronaldo Mundijal 2026

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