Brazil demonstrirao silu na najsiromašnijem učesniku SP: Napadač Junajteda pokazao Anćelotiju da griješi

Brazilci ubjedljivo pobijedili Haiti 3:0 u Filadelfiji, u drugom kolu Svjetskog prvenstva u fudbalu u SAD.

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Reprezentacija Brazila ubjedljivo je pobijedila Haiti (3:0) i okončala mu učešće na Svjetskom prvenstvu u grupnoj fazi. Golovima dvostrukog strijelca Mateuša Kunje i pogotkom strijelca i asistenta Vinisijusa Žuniora, ekipa Karla Anćelotija opravdala je ulogu favorita i nanijela drugi poraz karipskoj selekciji, koja je ostala bez šanse da se plasira u sljedeće kolo.

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U odnosu na remi protiv Maroka u prvoj fazi, Anćeloti je poslao Kunju na teren od početka i on mu je na to uzvratio golovima u 23. i 36. minutu za 2:0. Kada je Vinisijus u 45+3. minutu pogodio za ubjedljivih 3:0, postalo je jasno da će reprezentacija najsiromašnije zemlje među učesnicima Mundijala uskoro krenuti kući.

Ipak, da ne bude baš sve uživanje za Brazilce učinila je povreda Rafinje, koji je u 40. minutu morao da izađe iz igre.

Brazil Haiti Izvor: YouTube/TV Arena sport

U Haitiju, zemlji u kojoj oko 60 odsto stanovništva živi ispod granice siromaštva, uživaju dok gledaju prvi nastup svoje reprezentacije na SP još od 1974, ali san će definitivno biti završen 25. juna, kada Haiti bude igrao protiv još jednog "teškaša" Mundijala - Maroka.

Brazil se sa četiri boda okreće posljednjem kolu i meču protiv Škotske, takođe 25. juna, u kojem će igrati za pobjedu i to što ubjedljiviju, kojom bi izborio prvo mjesto na tabeli Grupe C. Nacija će do tada čekati i vijesti o stanju Nejmara, povrijeđenog asa koji ni u ovom meču nije bio u stanju da nastupi za petostrukog šampiona svijeta, a nije bio ni na klupi.



