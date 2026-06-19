Nezapamćena scena na Svjetskom prvenstvu: Sudija se povrijedio i ušao u istoriju

Nijemac Feliks Cvajer morao je da zatraži pomoć u nadoknadi utakmice između SAD i Australije.

Izvor: FussballTv1/Printscreen

Nevjerovatna scena dogodila se u finišu utakmice između reprezentacija SAD-a i Australije koja je završena pobjedom domaćeg tima. Nemački sudija Feliks Cvajer povrijedio se u 93. minutu, nakon što je produžio meč za šest minuta.

Da li je u pitanju bio samo grč ili nešto ozbiljnije nije najjasnije, ali je poznati arbitar na kraju uspio da privede meč kraju. Bio je ovo jako težak meč za suđenje, bilo je dosta tenzija, kontakata i duela, a izgleda da su stres i umor učinili svoje.

Cvajeru je ukazana pomoć na terenu i ovo je definitivno nešto što ne viđamo često na fudbalskim terenima.

Referee Felix Zwayer down with muscle cramps 90'+3'pic.twitter.com/zjOSuVaEPh — Liam Delap (@EvilDelap)June 19, 2026

Postavio je Cvajer i jedan rekord na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, pošto je podijelio sedam kartona u utakmici SAD - Australija, što je najviše u toku dosadašnjeg takmičenja.