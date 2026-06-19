"On više neće prenositi Svjetsko prvenstvo": Suspendovali komentatora poslije 30 godina rada!

Turska televizija je suspendovala jednog svog komentatora zbog meča Novog Zelanda i Irana.

Izvor: TV Arena sport

Veliki skandal izbio je u Turskoj pošto je iskusni komentator Murat Ekrem Činem suspendovan poslije 30 godina rada. Razlog za to je duel Irana i Novog Zelanda na Svjetskom prvenstvu koji je on prenosio.

Zbog velikog broja grešaka koje je napravio na toj utakmici i bijesa koji je to izazvalo na društvenim mrežama reagovala je državna televizija i suspendovala ga. Ovaj komentator je prva četiri minuta utakmice Irana i Novog Zelanda pomiješao timove, tek u petom minutu je shvatio u kojim dresovima zapravo igraju jedni, a u kojima drugi.

⚠️ TRT ekranlarında Yeni Zelanda - İran maçı 4 dakika boyunca yanlış anlatıldı.



Top İran’dayken Yeni Zelanda, Yeni Zelanda’dayken İran diyen spikerin futbolcu isimlerini de salladığı görüldü.



Dünya Kupası gibi dev bir organizasyonda TRT’de yaşanan olay büyük tepki çekti.pic.twitter.com/x5LdvX9tZ2 — ️ Muhbir (@ajansmuhbir1923)June 16, 2026

Turski "TRT" se zbog toga oglasio i nakon meča koji se završio 2:2 više neće biti Murata Ekrema Činema kao komentatora na utakmicama.

"Greška tokom komentarisanja utakmice Iran-Novi Zeland koji je bio na programu jutros u 4:00 po turskom vremenu na Svjetskom prvenstvu je neprihvatljiva po našim standardima. Izvinjavamo se našim gledaocima i javnosti zbog ove greške. Standardi TRT-a su iskustvo, ekspertiza i posvećenost kvalitetu, su nespojivi sa ovakvom greškom i potrebne administrativne mjere su odmah preduzete. Ove mere će biti impelentirane dok se proces ne završi i komentator će biti sklonjen sa prenosa tokom prvenstva. Nedopustivo je da neko sa 30 godina iskustva u komentarisanju utakmica napravi takvu grešku", navodi se u obraćanju televizije.

Murat Ekrem Činem je prenosio utakmice od 1997. godine, a prenosio je fudbbal i košarku i to najbitnije mečeve u klupskim i reprezentativnim takmičenjima.

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