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Kanada razbila Katar, Dejvid postigao het-trik: Sve to je ostalo u sjenci jezive povrede

Kanada razbila Katar, Dejvid postigao het-trik: Sve to je ostalo u sjenci jezive povrede

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kanada je razbila Katar sa 6:0 (3:0) na Mundijalu, a meč je ostao u sjenci jezive povrede.

Mundijal 2026 Kanada Katar 6:0 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vidjeli smo šest golova, ali nažalost nijedan od tih pogodaka neće biti zapamćen. Meč Katara i Kanade biće upamćen po užasnoj povredi Ismaila Konea.

Kanada je savladala Katar 6:0 (3:0) i tako je praktično ušla u drugu fazu takmičenja. Džonatan Dejvid je dao het-trik, Kajl Larin jedan, Nejtan Saliba je postigao spektakularan gol iz slobodnog udarca, a Al Manai je dao spektakularan autogol, ali pamtiće se samo 54. minut.

Tada je Madibo startovao na Konea koga je pokosio i polomio mu nogu. Vidjeli smo jezive scene, otvoreni prelom noge, a na kraju je Kone iznesen na nosilima i sa maskom za kiseonik sa terena, dok je Madibo zaplakao kada je vidio šta je uradio.

Katar je nastavio sa grubostima i završili su meč sa dva igrača manje, uz nekoliko žutih kartona i sada će na meču sa BIH u posljednjem kolu biti i oslabljeni.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Kanada Katar

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