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Uznemirujuće: Otvoreni prelom noge na meču Mundijala, igrači plakali na terenu

Uznemirujuće: Otvoreni prelom noge na meču Mundijala, igrači plakali na terenu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbaleri su plakali i hteli da se obračunaju kada su vidjeli povredu Ismaila Konea na meču Kanade i Katara.

Igrač Kanade slomio nogu na Mundijalu Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Kanada je razbijala tim Katara, vodila je 3:0, imala je igrača više, a onda smo vidjeli užasan potez i ružnu scenu. Modibo je uletio klizeći start, pokosio Ismaila Konea i polomio mu nogu.Vidjelo se da ostaje na zemlji Kone, ali kada ga je kamera prikazala vidjelo se da je polomio nogu.

Najružnija scena na Mundijalu natjerala je suze na oči igračima na terenu, a izgledalo je da je fudbaleru Katara koji je povrijedio Konea bilo najteže. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nakon što su igrači Kanade vidjeli kako je prošao njihov saigrač, krenuli su da se sukobe sa fudbalerima Katara. Napetost je potrajala dok Madibou nije pokazan crveni karton.

Iznesen je na nosilima nesrećni Ismail Kone, a Madiboa je u jednom momentu čak i tiješio Tejlon Bjukenan. Ušao je Saliba na teren umjesto Konea i nakon toga je dao gol.

Poslije još jednog jako neugodnog starta igrača Katara dosuđen je slobodan udarac, a nakon toga je postigao sjajan gol Saliba i proslavio ga sa Koneovim dresom.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Kanada Katar

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