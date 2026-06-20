Najpoznatiji turski fudbaleri Hakan Čalhanoglu i Arda Guler prvi preuzeli odgovornost za blamažu na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia

Reprezentativci Turske razočarali su sve i ispali sa Svjetskog prvenstva u Americi poslije samo dvije utakmice. U subotu u zoru izgubili su od Paragvaja najbržim golom na turniru, u 65. sekundi, i tako su jedini ostali bez šanse za plasman u grupi. Nije im pomoglo ni to što su imali igrača više od kraja prvog poluvremena.

Kapiten Turske Hakan Čalhanoglu (32) stao je pred novinare među prvima. Porazi od Australije i Paragvaja obilježiće njegov prvi i možda jedini nastup na Svjetskom prvenstvu. Turska ga je čekala još od 2002. godine.

"Za mene je možda posljednje"

Vidi opis "Narode, izvini, ovo nije smjelo da se dogodi": Turci se izvinjavaju za bruku na Svjetskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Trenutno je veoma teško pronaći prave riječi. Došli smo dovde svojim zaslugama. U posljednje dvije utakmice pokušali smo sve. Šutirali smo, napadali, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. Pokušavali smo iznova i iznova, ali nije išlo. To je jednostavno bila nesreća. Oni su iz prvog šuta postigli gol!"

"Mlada smo ekipa i pred nama će biti još mnogo turnira. Možda je za mene ovo posljednje Svjetsko prvenstvo... Svi su tužni i slomljeni. Pokušali smo, ali nije uspjelo. Ipak, ovo je iskustvo za sve nas."

"Treba da budemo ponosni na sebe, jer nije bilo lako doći dovde. Prošli smo dug i težak put. Nije lako prihvatiti eliminaciju, čovjek to teško podnosi. Fudbal ponekad zna da bude surov. Moramo izvući pouke iz ovoga. Još jednom smo izgubili utakmicu zbog jednog jedinog šuta protivnika."

"Znamo gdje igramo, ovo je nedopustivo"

Arda Guler, as Real Madrida, se izvinio čitavoj naciji.

"Zaista nema mnogo toga što može da se kaže. Veoma smo tužni i stidimo se. Izvinjavamo se cijelom našem narodu!"

"Na narednim turnirima daćemo sve od sebe. I ja ću učiniti sve što mogu na svakom narednom takmičenju kako bismo ostavili ovo razočaranje iza sebe. Igramo u veoma velikim klubovima i ovo nije smjelo da se dogodi. Izvinjavamo se."

Turci će do kraja Mundijala odigrati još meč protiv SAD, 25. juna, u kojem neće imati takmičarski motiv. Samo onaj da se koliko-toliko "operu" poslije blamaže.