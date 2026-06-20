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Kakva noć na Svjetskom prvenstvu: Pala dva rekorda u samo pet sati, viđen nikad brži gol

Kakva noć na Svjetskom prvenstvu: Pala dva rekorda u samo pet sati, viđen nikad brži gol

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Paragvajac Galarza postigao najbrži gol na Svjetskom prvenstvu samo pet sati nakon što je Marokanac Ismail Sibari postavio prethodni rekord.

Postignut najbrži gol na Svjetskom prvenstvu Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Paragvajac Matijas Galarza doveo je Paragvaj u vođstvo protiv Turske 1:0 za samo 65 sekundi, što je novi rekord Svjetskog prvenstva. Prethodni je bio na snazi samo pet sati i postavio ga je Marokanac Ismail Saibari, golom u 72. sekundi protiv Škotske.

Noć između petka i subote po srednjoevropskom vremenu bila je za šokantne početke utakmica. Pogledajte kako je Paragvajac ostavio Turke bez teksta:

Galarza dao najbrži gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Gol Matijasa Galarze je najbrži pogodak Južnoamerikanaca na svjetskim prvenstvima još od 1998. godine i SP u Francuskoj. I tada je strijelac bio Paragvajac Selso Ajala, protiv Nigerije.

Galarzin gol za novi rekord krajem prvog dijela meča pao je u sjenku potpune gluposti njegovog saigrača Almirona, koji je prvi u istoriji dobio crveni karton zbog novog, "Vinisijusovog pravila".

Sve to bio je uvod u šokantni kraj i u poraz koji znači i eliminaciju Turske sa Svjetskog prvenstva.

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