Kakva noć na Svjetskom prvenstvu: Pala dva rekorda u samo pet sati, viđen nikad brži gol

Paragvajac Galarza postigao najbrži gol na Svjetskom prvenstvu samo pet sati nakon što je Marokanac Ismail Sibari postavio prethodni rekord.

Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Paragvajac Matijas Galarza doveo je Paragvaj u vođstvo protiv Turske 1:0 za samo 65 sekundi, što je novi rekord Svjetskog prvenstva. Prethodni je bio na snazi samo pet sati i postavio ga je Marokanac Ismail Saibari, golom u 72. sekundi protiv Škotske.

Noć između petka i subote po srednjoevropskom vremenu bila je za šokantne početke utakmica. Pogledajte kako je Paragvajac ostavio Turke bez teksta:

Galarza dao najbrži gol na Svetskom prvenstvu Izvor: YouTube/TV Arena sport

Gol Matijasa Galarze je najbrži pogodak Južnoamerikanaca na svjetskim prvenstvima još od 1998. godine i SP u Francuskoj. I tada je strijelac bio Paragvajac Selso Ajala, protiv Nigerije.

Galarzin gol za novi rekord krajem prvog dijela meča pao je u sjenku potpune gluposti njegovog saigrača Almirona, koji je prvi u istoriji dobio crveni karton zbog novog, "Vinisijusovog pravila".

Sve to bio je uvod u šokantni kraj i u poraz koji znači i eliminaciju Turske sa Svjetskog prvenstva.