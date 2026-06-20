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Evo kad će Nejmar zaigrati za Brazil na Svjetskom prvenstvu: Anćeloti otkrio najnovije informacije

Evo kad će Nejmar zaigrati za Brazil na Svjetskom prvenstvu: Anćeloti otkrio najnovije informacije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najveća zvijezda Brazila Nejmar igraće protiv Škotske u ponoć između srijede i četvrtka

Kada će Nejmar zaigrti na Svjetskom prvenstvu Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Najveća zvezda Brazila Nejmar (34) igraće 25. juna protiv Škotske, u 3. kolu Svjetskog prvenstva. Selektor Karlo Anćeloti otkrio je tu informaciju poslije pobjede protiv Haitija 3:0 u 2. kolu, tokom koje "roviti" ofanzivac nije sjedio ni na klupi.

Anćeloti je rekao da će u subotu trenirati individualno, u ponedjeljak sa ekipom i onda će "biti na raspolaganju za Škotsku", a taj meč počinje u ponoć između srijede i četvrtka. Nejmarov ulazak u igru čekaju mnogi širom svijeta, a posebno u Brazilu, u kojem je najbolji strijelac reprezentacije u istoriji sa 79 golova u 129 nastupa.

Uoči Svjetskog prvenstva Nejmar je povrijeđen došao na okupljanje reprezentacije i "vuče" je navodno još od 17. maja, a vjerovatno i ranije od toga.

Prethodnih godina prolazio je kroz ogromne probleme sa povredama, a posljednju tešku u nizu doživio je u oktobru 2023. godine, kad je pokidao Ahilovu tetivu igrajući za reprezentaciju.

Bez njega, Brazilci su na Svjetskom prvenstvu u Americi odigrali neriješeno protiv Maroka (1:1) i pobijedili Haiti (3:0).

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Tagovi

Mundijal 2026 Nejmar Brazil

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