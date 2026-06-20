logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turke je ovo zaboljelo više od poraza: Ime zabranjene legende pojavilo se na stadionu

Turke je ovo zaboljelo više od poraza: Ime zabranjene legende pojavilo se na stadionu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Za mnoge državljane Turske, postoji još gora stvar od ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Ime Hakana Šukura pojavilo se na stadionu na Mundijalu Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Turske doživjela je rano ispadanje sa Mundijala. Poslije poraza od Australije, uslijedila je "nula" i protiv Paragvaja.

Turska je ostala bez šansi da se plasira u nokaut fazu već poslije dvije utakmice. Meč posljednjeg kola protiv domaćina SAD postao je tek formalnost.

Međutim, veliku buru u Turskoj izazvalo je nešto sasvim drugo - pojava imena Hakana Šukura na velikom semaforu stadiona u Santa Klari.

Legendarni turski napadač, najbolji strijelac u istoriji reprezentacije sa 51 golom u 112 utakmica, već godinama je nepoželjan u svojoj zemlji. Zbog optužbi za povezanost sa terorističkim FETO pokretom, njegovo ime je izbrisano iz turskog fudbala, a on sam živi u egzilu u Kaliforniji.

Neko je odlučio da plati 79 dolara da se pred početak utakmice na stadionu pojavi poseban pozdrav za Šukura.

Njegovo ime se nekoliko puta pojavilo na ekranu, što je izazvalo pravi potres u turskim medijima i među političarima.

"Ne znamo kako se ovo dogodilo. U šoku smo", bile su prve reakcije turskih novinara.

Šukur, koji danas zarađuje vozeći taksi, prodajući knjige i radeći u restoranu, oglasio se poslije meča:

"Žao mi je. Porodica je bila na utakmici i s nestrpljenjem sam iščekivao posljednji meč. Nažalost, Turska je postala prva ekipa koja se oprostila od Svjetskog prvenstva", poručio je bivši centarfor.

U Turskoj ovaj događaj već nazivaju provokacijom i organizovanom sabotažom. Ipak, činjenica je da je Hakan Šukur i dalje jedna od najvećih ikona turskog fudbala, heroj Svjetskog prvenstva 2002. godine, koga političke zabrane ne mogu izbrisati iz istorije.

Životna priča Hakana Šukura

Izvor: Profimedia

Legendarni fudbaler Hakan Šukur, nekadašnji osvajač trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu, i njegova teška životna priča godinama intrigiraju širu javnost na cijelom svijetu.

Centarfor koji je tokom bogate karijere, igrajući za Sakarisport, Bursu, Galatasaraj, Torino, Inter, Parmu i Blekburn osvojio veliki broj trofeja, a do najvećeg, istorijskog uspjeha stigao sa reprezentacijom Turske koja je 2002. godine na Mundijalu u Japanu i Južnoj Koreji osvojila treće mjesto.

Nakon što je "okačio kopačke o klin", nije ostao u fudbalu i oprobao se u trenerskom poslu, već je započeo političku karijeru, a bio je dio vladajuće stranke Redžepa Tajipa Erdogana.

Upravo zbog aktuelnog predsjednika Republike Turske, Šukur već godinama živi daleko od svoje zemlje.

Njegovi problemi počeli su 2013. godine, nedugo nakon što je saopštio javnosti da je Albanac.

"Prije svega je bitno da sačuvamo jedinstvo naše zemlje. Bez obzira na kulturne i vjerske razlike koje postoje. Evo... ja sam Albanac, nisam Turčin, ali sam rođen ovdje i poštujem ovu zemlju maksimalno", rekao je on tada.

Ubrzo nakon toga je napustio vladajuću stranku.

"Na bu­tik mo­je že­ne ba­ca­li su ka­me­nje, mo­ja dje­ca su ma­l­tre­ti­ra­na na uli­ci. Mo­rao sam da odem. Čim sam oti­šao, uha­p­si­li su mi oca. U za­tvo­ru je obo­lio od ra­ka. Pu­sti­li su ga zbog to­ga, sa­da je u ku­ć­nom pri­tvo­ru. Ma­j­ka, ta­ko­đe, ima rak. Sva­ko ko ima ne­ke ve­ze sa mnom ima mno­go pro­ble­ma u ži­vo­tu."

Nakon izlaska iz Erdoganove partije podržao je Fetulaha Gulena, a protiv predjsednika je javno govorio, zbog čega je praktično primoran da pobjegne iz Turske.

Proglašen je za "člana naoružane terorističke grupe" 2016. godine, prijetili su mu zatvorom i oduzeta mu je sva imovina, a novi život u SAD počeo je bez gotovo ičega.

U Americi je prvo služio hranu i piće u jednom restoranu, a u posljednje vrijeme radi kao taksista.

"Vo­zim za Uber, ta­k­si­ram. Da, i pro­da­jem knji­ge po­vre­me­no. Ne­pri­ja­te­lj sam po­gre­šne po­li­ti­ke, ko­ja nas odva­ja od za­pa­d­ne ci­vi­li­za­ci­je. Ti po­li­ti­ča­ri uči­ni­li su mno­go zlo­či­na i pla­še se svih onih ko­ji ih pod­sje­ća­ju na te zlo­či­ne", re­kao je Šu­kur za nje­ma­č­ki "Bi­ld" prije nekoliko godina.

Ne propustite

Tagovi

Mundijal 2026 Turska Hakan Šukur

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC