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Problemi za Holanđane pred meč sa Švedskom: Jedan sigurno ne igra, drugi je pod velikim znakom pitanja!

Problemi za Holanđane pred meč sa Švedskom: Jedan sigurno ne igra, drugi je pod velikim znakom pitanja!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Preskače meč protiv Švedske.

Problemi za Holandiju pred meć sa Švedskom Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Holandska fudbalska reprezentacija ima nekoliko sitnih problema pred meč sa Švedskom.

Možda će na stupiti bez Frenkija de Jonga, a sigurno bez Kvintena Timbera.

De Jong se sudario sa Timberom, koji je dobio potres mozga, dok se ovaj lakše povrijedio. Ipak, Timber sigurno neće biti u sastavu večeras za meč sa Švedskom.

"Timber, koji je ušao kao zamjena u remiju 2:2 sa Japanom, ima lakši potres mozga i sigurno neće igrati protiv Švedske", rekao je selektor Holandije Ronald Kuman.

Što se De Jonga tiče, još uvijek je neizvjesno.

"Frenki ima manje zdravstvene probleme poslije sudara. Vidjećemo kako će biti", rekao je Kuman.

Holandija i Švedska igraju u 19 časova meč drugog kola Mundijala.

Kurir sport / Sportske.net

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Izvor: Drustvene mreže
Izvor: Drustvene mreže

Tagovi

Mundijal 2026 Holandija Švedska

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