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Istorijski crveni karton zbog "Vinisijusovog pravila": Ovako niko dosad nije bio isključen

Istorijski crveni karton zbog "Vinisijusovog pravila": Ovako niko dosad nije bio isključen

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Pogledajte kako je Migel Almiron postao prvi isključeni fudbal na Svjetskom prvenstvu primjenom "Vinisijusovog pravila".

Crveni karton zbog ruke na ustima Izvor: x.com/Rodri_velis

Paragvajac Migel Almiron postao je prvi igrač u istoriji fudbala koji je isključen jer je prekrio lice rukama. Uradio je to dok je bio u svađi sa turskim igračem Mertom Muldurom, a sudija iz El Salvadora Ivan Barton pokazao mu je crveni karton bez mnogo razmišljanja.

Podsjetimo, u pitanju je "Vinisijusovo pravilo", uvedeno zbog haotične situacije na utakmici Real Madrida i Benfike prošle sezone. Tada je Brazilac Vinisijus Žunior optuživao Argentinca iz Benfike Đanluku Prestijanija da ga je vrijeđao na rasnoj osnovi.

Da bi FIFA predupredila bilo kakve slične neprijatnosti, uvela je pravilo prema kojem će biti isključen svako ko u sličnoj situaciji stavi ruku na lice, da sakrije šta govori. Znali su to turski igrači, pa su odmah potrčali ka sudiji Bartonu, znao je to naravno i arbitar sa svojim VAR timom, a jedini koji nije znao bio je Paragvajac Almiron, koji je zbog toga morao napolje.

Pogledajte taj trenutak (4:45) utakmice Turska - Paragvaj, u kojoj su Turci šokantno eliminisani sa Mundijala.

I bez Almirona, Turci nisu uspjeli da daju gol Paragvaju i to je za njih bio kraj sna o plasmanu u sljedeću fazu Svjetskog prvenstva.

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Tagovi

Mundijal 2026 Turska Paragvaj crveni karton

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