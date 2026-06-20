Američka legenda napustila studio, Zlatan ga vrijeđao i prozivao: "Nema na čemu za ovo"

Legenda američkog fudbala Aleksi Lalas napustio studio "Foksa", a Zlatan Ibrahimović ga opet "prozvao" pred nacijom

Izvor: Fox news/Printscreen

U studiju američkog "Foksa" u petak se nije pojavio bivši američki fudbaler Aleksi Lalas (56), nekadašnji reprezentativac te zemlje. Ovog puta, Šveđanin Zlatan Ibrahimović (44) i Francuz Tjeri Anri (48) sami su analizirali mečeve Mundijala, a sve nakon nekoliko neprijatnih opaski "Ibre" na račun Amerikanca.

S tim u vezi, kada je bilo jasno da u studiju u Los Anđelesu nije i Lalas, Ibrahimović je uz uobičajeni cinizam rekao: "Ameriko, nema na čemu".

Trebalo bi naglasiti da Lalas nije napustio šou program, već se za potrebe utakmice američke reprezentacije prebacio u reportersku ulogu i sa drugim bivšim igračima komentarisao pred stadionom "Lumen fild" u Sijetlu.

Amerika je rutinski pobijedila Australiju, Lalas je slavio sa zemljacima, a za to vrijeme Ibrahimović i Anri su u studiju imali svoj šou i pokazali kakvi su majstori. "Studio ovo nikad neće zaboraviti", objavio je Ibrahimović.

Ibrahimović bio neprijatan prema Lalasu

Kada je Lalas, legenda reprezentacije SAD sa čak 96 nastupa, rekao da su Francuzi "možda arogantni" na terenu. Ibrahimović mu je na to uzvratio veoma grubo:

"Nije to arogancija, to je samopouzdanje. Glupi ljudi će reći da je to arogancija, inteligentni će reći da je to samopouzdanje", odbrusio mu je Ibrahimović i "zakuvao" u studiju.