logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američka legenda napustila studio, Zlatan ga vrijeđao i prozivao: "Nema na čemu za ovo"

Američka legenda napustila studio, Zlatan ga vrijeđao i prozivao: "Nema na čemu za ovo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Legenda američkog fudbala Aleksi Lalas napustio studio "Foksa", a Zlatan Ibrahimović ga opet "prozvao" pred nacijom

Zlatan Ibrahimović isprozivao Aleksija Lalasa Izvor: Fox news/Printscreen

U studiju američkog "Foksa" u petak se nije pojavio bivši američki fudbaler Aleksi Lalas (56), nekadašnji reprezentativac te zemlje. Ovog puta, Šveđanin Zlatan Ibrahimović (44) i Francuz Tjeri Anri (48) sami su analizirali mečeve Mundijala, a sve nakon nekoliko neprijatnih opaski "Ibre" na račun Amerikanca.

S tim u vezi, kada je bilo jasno da u studiju u Los Anđelesu nije i Lalas, Ibrahimović je uz uobičajeni cinizam rekao: "Ameriko, nema na čemu".

Trebalo bi naglasiti da Lalas nije napustio šou program, već se za potrebe utakmice američke reprezentacije prebacio u reportersku ulogu i sa drugim bivšim igračima komentarisao pred stadionom "Lumen fild" u Sijetlu.

Amerika je rutinski pobijedila Australiju, Lalas je slavio sa zemljacima, a za to vrijeme Ibrahimović i Anri su u studiju imali svoj šou i pokazali kakvi su majstori. "Studio ovo nikad neće zaboraviti", objavio je Ibrahimović.

Ibrahimović bio neprijatan prema Lalasu

Kada je Lalas, legenda reprezentacije SAD sa čak 96 nastupa, rekao da su Francuzi "možda arogantni" na terenu. Ibrahimović mu je na to uzvratio veoma grubo:

"Nije to arogancija, to je samopouzdanje. Glupi ljudi će reći da je to arogancija, inteligentni će reći da je to samopouzdanje", odbrusio mu je Ibrahimović i "zakuvao" u studiju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zlatan Ibrahimović Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC