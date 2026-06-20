Francuz dobija 30.000 evra za dva meča na Mundijalu: Došao tokom turnira, odlazi čim ispadne

Selektor Tunisa Erv Renar vodiće ekipu na samo dva meča, zaraditi 30.000 evra i biti slobodan u izboru nove sredine.

Izvor: MN PRESS

Franucski trener Erv Renar izborio je plasman na Mundijal 2026 sa reprezentacijom Saudijske Arabije, ali na turniru neće voditi tu selekciju. On je pred početak takmičenja dobio otkaz, čemu je kumovao i poraz od Srbije u Bačkoj Topoli, pa će sada biti selektor Tunisa - koji je nakon ubjedljivog poraza u prvom kolu otpustio Sabrija Lamušija!

Pričalo se da Renar stiže na Svjetsko prvenstvo kako bi ugasio požar u nacionalnom timu Tunisa, a da će za to biti nagrađen dugoročnim ugovorom, ali izgleda da to nije tačno. Nove informacije govore da će Erv Renar biti selektor samo na predstojeća dva meča grupne faze, a da će se saradnja okončati čim reprezentacija ispadne sa Mundijala.

Renar će za dvije utakmice na Svetskom prvenstvu dobiti ukupno 30.000 evra, a pod znakom pitanja je produžetak saradnje. Ranije se spekulisalo da bi on mogao da potpiše višegodišnji ugovor po kojem bi zarađivao čak 300.000 evra. Ovako će morati da se zadovolji sa deset puta manje novca, ali barem će moći polako da izabere svoj naredni posao.

Renar je već više od 15 godina posvećen reprezentativnom fudbalu, a samo je kratko na početku karijere radio u klubovima. Davne 2008. godine preuzeo je nacionalni tim Zambije, zatim vodio Angolu, pa se vratio na klupu Zambije i u narednim godinama bio selektor Obale Slonovače, Maroka, Saudijske Arabije, ženske reprezentacije Francuske i ponovo Saudijske Arabije. Usput je imao angažmane u francuskim klubovima Sošo i Lil, ali se nije dugo zadržao.

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