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Holandija razbila Švedsku na Mundijalu: "Pukla petarda" u Hjustonu!

Holandija razbila Švedsku na Mundijalu: "Pukla petarda" u Hjustonu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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"Lale" su deklasirale švedsku selekciju u drugom kolu SP.

Mundijal 2026 Holandija Švedska 5:1 Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Reprezentacija Holandije ubjedljivo je savladala Švedsku (5:1) u drugom kolu grupne faze Mundijala 2026. Rezultat možda i ne oslikava pravu sliku na terenu, jer su Šveđani imali periode stvarno dobre igre, ali je Holandija zasluženo stigla do prednosti - tim Ronalda Kumana iskoristio je sve što mu je ponuđeno.

Već nakon prvih 17 minuta bilo je 2:0 za Holandiju, a oba gola postigao je Brajan Brobi. Jednom mu je centrirao Gakpo sa lijeve, a jednom Damfris sa desne strane, dok je on na petercu samo pakovao lopte u gol. Uslijedilo je dobar period Šveđana koji su promašivai prilike za gol, a jedan pogodak im je poništen zbog malog ofsajda.

Početak drugog dijela meča bio je isti kao prvi. Holandija je preko dvostrukog strijelca Kodija Gakpa stigla do ogromnih 4:0, a tada je bilo jasno da Šveđani neće moći ni do boda na ovom meču. Elanga je ubrzo nakon ulaska u igru zatresao mrežu i to je bilo sve - Šveđani su do kraja pokušavali, ali je Samervil postavio konačan rezultat.

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Tagovi

fudbal Mundijal 2026 Holandija Švedska

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