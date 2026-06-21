Drama, poništeni golovi i pobjeda Njemačke u 95. minutu: Rezervista ušao sa klupe, donio prvo mjesto i prolaz!

Njemačka je golom Deniza Undava u 95. minutu došla do velike pobjede, prvog mjesta i prolaska u nokaut fazu takmičenja prvi put nakon 2014. godine.

Izvor: KAMIL KRZACZYNSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemačka je pobijedila Obalu Slonovače - 2:1.

Derbi za prvo mjesto u grupi "E" na Svjetskom prvenstvu u fudbalu u Torontu završen je trijumfom evropske selekcije. Nevjerovatna utakmica, preokret, afrička selekcija koja je mogla i morala da postigne gol za 2:0 ili za 2:1, ali je na kraju kažnjena surovo za sve te promašaje.

"Panceri" su tako prvi put još od Mundijala 2014. godine u Brazilu izborili mjesto u nokaut fazi! U Rusiji prije osam godina bili su posljednji u konkurenciji Švedske, Meksika i Južne Koreje. Četiri godine kasnije u Kataru zauzeli su treće mjesto u grupi. Na prve dvije pozicije našli su se Japan i Španija, dok je ispod Njemačke završila selekcija Kostarike.

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