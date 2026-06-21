Eloj Rom je postavio rekord sa 15 odbrana, pomogavši Kurasau da remizira protiv Ekvadora na Mundijalu. Pročitajte više o njegovoj nevjerovatnoj partiji i pogledajte "hajlajtse".

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kurasao je izdržao sve napade Ekvadora i došao je do istorijskog boda - svog prvog ikada na svjetskim prvenstvima u fudbalu. Sve to zahvaljući srpskom zetu Eloju Romu, golmanu koji je uspio da "začara" sopstvenu mrežu i da prethodne noći izludi Ekvadorce u Kanzas Sitiju.

Na kraju 0:0, što je prvi meč bez golova na ovogodišnjem Mundijalu, ali ako mislite da je nekome bilo dosadno dok je gledao ovaj meč - grdno se varate. Zapravo, gledali smo spektakl u kome je i te kako imalo šta da se vidi.

Ekvador - Kurasao 0:0 Izvor: TV Arena sport

Eloj Rom je imao čak 15 odbrana i oborio je tako rekord - nikada u istoriji svjetskih prvenstava (od 1966. godine kada se vodi statistika) nismo to vidjeli u 90 minuta. A i to nisu bile "tek takve odbrane", zaista je u nekoliko navrata na nevjerovatan način uspio da spreijči siguran gol Ekvadora.

Posebno je "izluđivao" Enera Valensiju, koji se ispromašivao, a statistika kaže da je Ekvador imao devet velikih šansi na meču i xG (očekivani broj golova) 3.05. I u to je sve stalo, toliko je dobra bila partija srpskog zeta...

Za to je očekivano dobio i nagradu za igrača utakmice, samo nekoliko dana poslije debakla Kurasaa protiv Njemačke 7:1.

Vidi opis Pogledajte istoriju: Eloj Rom imao 15 odbrana, maleni Kurasao slavi svog heroja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Zorannah Br. slika: 11 11 / 11

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