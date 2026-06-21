Kakav potez srpskog zeta: Poslije meča karijere pokazao specijalnu majicu, da vidi cijeli svijet

Eloj Rom ne zaboravlja preminulog saigrača Žairzinja.

Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Kurasao je izdržao sve napade Ekvadora (0:0) i uspio da osvoji istorijski prvi bod na svjetskim prvenstvima, a zasluge za to prije svega idu golmanu Eloju Romu. Srpski zet je činio čuda na golu Kurasaa, imao je čak 15 odbrana, što je rekord na Mundijalima, bar od kada se vodi statistika od 1966. godine.

Zasluženo je Rom dobio nagradu za igrača utakmice, dok je takođe njegov potez po završetku susreta privukao veliku pažnju. Dok su foto-reporteri htjeli da uhvate trenutak slavlja, Rom je pokazao majicu koju je posebno pripremio:

Na majici je prikazan golman Žairzinjo, nekadašnji čuvar mreže Kurasaa. Rom je njemu posvetio bod osvojen protiv Ekvadora i zato je nosio specijalnu majicu sa njegovim likom, da se nikada ne zaboravi - pošto je preminuo 2019. godine, dan pred utakmicu sa Haitijem.

Očigledno je da su Rom i Žairzinjo bili prijatelji i zajedno su dijelili sreću i radost u reprezentaciji Kurasaa, tako da je "srpski zet" htio da i u trenutku najvećeg uspjeha ovog državnog tima pomene pokojnog fudbalera.

U trenutku smrti, Žairzinjo je imao 31 godinu i ukupno 12 puta je branio za Kurasao.

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