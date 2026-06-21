Ovaj Japan je mnogo ozbiljan: Tunisu nije pomogla promjena selektora, razbijen je

Japan je savladao Tunis rezultatom 4:0 na Svjetskom prvenstvu, pokazujući dominaciju i efikasnost na terenu.

Izvor: Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia

Japan je razbio Tunis 4:0 (2:0) u Montereju i pokazao je još jednom koliko je opasan. Vidjeli smo to i u prvom meču u grupi protiv Holandije, kada je u dramatičnoj utakmici bilo 2:2. Tada je azijska reprezentacija možda pokazala i više od rivala, da bi sada sve vrijeme kontroisala dešavanja i zasluženo slavila.

Već u 4. minutu Japan je poveo preko Kamade, na asistenciju Nakamure, da bi po povratku sa pauze za osvježenje pao i drugi gol. Ueda je u 31. minutu bio precizan na pas Itakure.

U nastavku - ništa novo. Japan je nastavio da dominira i da juri golove, pošto zna da će to vjerovatno biti i ključno u odluci ko će kao prvoplasirani izaći iz grupe. Za još dva zaslužni su Ito u 69. minutu, kada mu je asistirao Ueda, da bi isti fudbaler došao i do svog drugog gola na meču u 83.

Tunis, koji je poslije prvog kola i debakla od Švedske (5:0) promijenio selektora i doveo Erva Renara, nije zapravo ništa bolje odigrao u Montereju i nije stvorio niti jednu šansu.

Za sada djeluje da se radi o najslabijoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

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