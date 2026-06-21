"Njemu sam zahvalan kao da je 10 godina bio tu": Dobijao packe od Srbina, a sad je heroj BiH na Mundijalu

Tarik Muharemović je ispričao koliko mu je značilo godinu dana sa Nemanjom Matićem u Sasuolu.

Izvor: EPA/CRISTOPHER TORRES/ELISABETTA BARACCHI

Bosna i Hercegovina je odigrala prva dva meča na Mundijalu i na oba je ključna figura bio Tarik Muharemović. Mladi štoper je neizostavan dio tima Sergeja Barbareza, a on je pred Mundijal otkrio koliko mu je značio rad sa Nemanjom Matićem.

Nekadašnji član mladog tima Juventusa od 2024. je u Sasuolu, a tu je prošle godine zaigrao sa bivšim reprezentativcem Srbije. I dobio je neke teške lekcije, na kojima je zahvalan.

"Ove godine sam imao Nemanju Matića. Njemu sam za ovu godinu zahvalan kao da je bio sa mnom 10 godina. On meni iskreno kaže: 'Bio si loš danas. Što si ovako trenirao?' Imaš 23 godine, smiri se. Ponekad na treningu umoran si, nećeš da uradiš taj korak koji treba. Ali sa njim nema toga, moraš. To je stvar koja pomaže. On meni kaže: 'Jesi uspio?' Nisam još ništa uspio. 'Pa što ne treniraš?'", rekao je Tarik Muharemović.

Muharemović ima 16 nastupa za selekciju BIH i ključni je štoper tima, a osim packi dobijao je i pohvale od strane srpskog veterana.

"To su stvari što stvarno pomažu. Naravno govorio mi je i lijepe stvari. Poslije utakmica sa Velsom i Italijom napisao mi je poruke, čestitao mi. On je zlatna osoba, uvijek", rekao je on.

Sada Bosnu i Hercegovinu očekuje duel sa Katarom u posljednjem kolu u kome bi pobjeda značila prolazak dalje. Problem za "zmajeve" je što zbog crvenog kartona u meču sa Švajcarskom neće biti Muharemovića, pa ostaje da se vidi ko će igrati u paru sa Nikolom Katićem.

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