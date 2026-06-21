Ko je heroj Njemačke na Mundijalu? Ima kurdsko-jezidsko porijeklo i mogao je da bira između dvije reprezentacije

Deniz Undav je odlučio da izabere Njemačku umjesto Turske reprezentacije i to mu je bio pun pogodak u karijeri.

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Deniz Undav je heroj reprezentacije Njemačke. U oba meča na Svjetskom prvenstvu je imao veliku ulogu. Prvo u ubjedljivoj pobedi protiv Kurasaa (7:1), a onda je postigao dva gola za preokret protiv Obale Slonovače (2:1). Na njegovim krilima su "panceri" obezbijedili prolaz u nokaut fazu.

Undav je rođen u Njemačkoj, ali ima kurdsko-jezidsko porijeklo iz Turske. Njegovi roditelji su iz sela Išikli koje se nalazi u jugoistočnom dijelu Turske. Njegov deda je emigrirao u Njemačku 1980. godine u momentu kada su mnogi Jezidi napuštali taj prostor.

Kada je 2024. godine debitovao za reprezentaciju Njemačke, postao je i prvi fudbaler jezidskog porekla koji je zaigrao za "pancere" na nekom velikom turniru. I sam je priznao da je mogao da obuče dres obje reprezentacije, ali da je bez dileme izabrao Nijemce, uz objašnjenje da su mu oni bili "jasna opcija A", a Turci opcija B.

Deniz je karijeru počeo u malo poznatom klubu Havelseu i tamo je dao 32 gola na 67 mečeva. Nije to bilo dovoljno, igrao je za amaterski klub Ajntraht Braunšvajg dva, pa za Mepen i onda je 2020. otišao u belgijski Union. Poslije 43 gola na 65 mečeva ga je doveo Brajton, ali se nije snašao u Engleskoj. Otišao je na pozajmicu u Štutgart i tamo se zadržao i trenutno igra. Na 46 mečeva je dao 25 golova i našao se na spisku Julijana Nagelsmana za Mundijal. Djeluje da je to bila najbolja moguća odluka za obje strane. Za nacionalni tim je dao devet golova na 11 nastupa.

Da li će mu to biti dovoljno da se nađe u startnoj postavi ili će Nagelsman i dalje da ga koristi kao "džokera"? Ostaje da se vidi. Nijemci u narednom kolu igraju protiv Ekvadora i postoji šansa da će selektora da "miješa karte" jer je ekipa već obezbijedila prvo mjesto i prolaz u nokaut fazu.

Šta su Jezidi?

Jezidi su etnoreligijska zajednica čiji pripadnici uglavnom žive na prostoru sjevernog Iraka, posebno oblasti Sinđar (Šingal), ali ih ima i u Siriji, Turskoj, Jermeniji, Gruziji i velikoj dijaspori u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama.

Oni nisu isto što i muslimani, hrišćani ili jevreji. Imaju sopstvenu drevnu religiju, jezidizam i nastala je na Bliskom Istoku. Ima elemente različitih starih religijskih tradicija regiona. Vjeruju u jednog Boga, važnu ulogu ima i Melek Taus ("Paunov anđeo), božansko biće koje u njihovoj vjeri predstavlja Božijeg izaslanika. Jezik im je uglavnom kurdski, pa se često pojavljuju sa Kurdima. Međutim, mnogi Jezidi svoj identitet vide kao poseban i ne poistovjećuju se nužno sa kurdskim nacionalnim identitetom.

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