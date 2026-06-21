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Katastrofa za Njemačku: Slavila u nadoknadi, pa ostala bez ključnog igrača

Katastrofa za Njemačku: Slavila u nadoknadi, pa ostala bez ključnog igrača

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Njemačka je pobijedila Obalu Slonovače, ali ostala bez ključnog igrača Šloterbeka zbog povrede. Šta to znači za tim?

Povrijedio se Niko Šloterbek Izvor: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Deniz Undav donio je Njemačkoj pobjedu nad Obalom Slonovače u petom minutu nadoknade (2:1) i obradovao Julijana Nagelsmana, međutim selektor "pancera" je ipak namršten izašao sa stadiona u Torontu. Razlog je povreda Nike Šloterbeka koji je još na poluvremenu morao iz igre, zbog povrede koju je zadobio i uprkos kojoj je nastavio da igra.

Ljekarski tim procijenio je da nije bezbjedno da Šloterbek nastavi meč, koliko god da je insistirao, a prve prognoze govore da je za njega završeno Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Niko je zadobio povredu ligamenata. Ne izgleda dobro", rekao je Nagelsman kratko poslije meča.

Očekuje se da Niko Šloterbek danas uradi magnetnu rezonancu, ali već "na oko" to ne deluje dobro. Očekuje ga pauza od najmanje nekoliko nedjelja, a kada se tako nešto dogodi u toku turnira - gotovo sigurno je da fudbaler može da zaboravi da će igrati ponovo.

Niko Šloterbek je inače jedan od ključnih igrača Njemačke i miljenik je selektora Nagelsmana. Štoper Borusije Dortmund je bio viđen kao nezamjenljiv dio tima, ali sada će vjerovatno Antonio Ridiger iskočiti u prvi plan.

Inače, Šloterbek je u prvom meču protiv Kurasaa postigao gol, što mu je prvi u 29 nastupa za "pancere".

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Njemačka Niko Šloterbek

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