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Cijeli Balkan se smije Hrvatu sa Mundijala: "Pa on ne zna da izgovori svoje prezime"

Cijeli Balkan se smije Hrvatu sa Mundijala: "Pa on ne zna da izgovori svoje prezime"

Autor D.Š. Izvor mondo.rs
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Kristijan Pulišić je začudio mnoge na ovim prostorima izgovorom svog imena i prezimena na Mundijalu.

Kako Kristijan Pulišić izgovara svoje prezime Izvor: Youtube/US Soccer Comps/X/FIFAWorldCup/Printscreen

Pred početak Svjetskog prvenstva FIFA je zahtevala od svih učesnika Mundijala da izgovore svoje ime pred kamerama, kako bi navijači, novinari i komentatori znali kako da pravilno izgovaraju imena. Kako na Svjetskom prvenstvu ima skoro 1.200 fudbalera teško je znati kako se baš sva imena izgovaraju i ovo je mnogima pomoglo.

Ipak bilo je dosta čuđenja oko nekih izgovora. Sada su navijači na Balkanu vrlo začuđeni i jednim Amerikancem. U pitanju je Kristijan Pulišić, desetka selekcije SAD. On je pred FIFA kamerama svoje izgovorio kao - Krištijan Pulisik! Poslušajte ga na ovom snimku: 

Odakle je Kristijan Pulišić?

Vezista Milana koji je u karijeri nastupao za Borusiju Dortmund i Čelsi rođen je u Heršiju u Pensilvaniji i ima hrvatsko porijeklo. Otac Mark Pulišić je takođe bio fudbaler, a deda Mate Pulišić došao je sa hrvatskog ostrva Olib. Sa majčine strane ima italijansko porijeklo, a Kristijan Pulišić ima i hrvatsko državljanstvo Ipak očigledno jezik svog dede ne govori baš najbolje...

Na ovom Mundijalu Pulišić je za sada odigrao poluvrijeme meča sa Paragvajem gdje je i asistirao, a onda je zamijenjen zbog povrede lista. Propustio je drugi meč prvenstva i sada čekamo da ga vidimo u posljednjoj utakmici grupne faze ili u nokaut dijelu prvenstva. 

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Tagovi

Kristijan Pulišić fudbal Mundijal 2026

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