"Marin mi je rekao da mora da igra": Bogdanović i Vjetrović o heroju Njemačke

Rade Bogdanović i Miroslav Vjetrović su tokom analize utakmice Njemačke i Obale Slonovače spomenuli Marka Marina i Crvenu zvezdu.

Izvor: printscreen/rts

Njemačka je poslije drame i gola u 95. minutu upisala pobjedu protiv Obale Slonovače na Sjetskom prvenstvu (2:1). Meč su riješili rezervisti koji su ušli u 60. minutu u igru. Deniz Undav je dao oba gola, a zamijenio je Džamala Musijalu tada. O tom detalju su u studiju RTS-a pričali Miroslav Vjetrović i Rade Bogdanović.

"Da kažem odmah? Meni je čovjek koji dobro poznaje njemački fudbal, igrao je tamo, živi u Beogradu, rekao da bez Deniza Undava nema ništa u špicu. To je Marko Marin, rekao mi je da je to druga igra kada on uđe. To je zaista lijepo od njega. Rekao mi je da je Undav najveća opasnost i da on mora da igra", počeo je Vjetrović.

Tada ga je prekinuo Bogdanović i ubacio doskočicu u šali: "Što onda ovolike krševe u Zvezdu dovodi?".

Vjetrović, koji je nekada igrao u Njemačkoj se samo nasmijao, pa nastavio.

"To je nešto, to je pitanje... Rekao je za Undava da je izuzetan igrač i pravi špic. Hvalimo se tu malo. Rekli smo za Undava, Rade je rekao da oni padaju od 60. do 70. minuta i tako je i bilo, primili su gol u 65. minutu. Njemačka, što duže traje takmičenje, može da se digne, ima potencijal. Vidio sam i radovanje, to mi se svidjelo, cijela ekipa je došla", dodao je Vjetrović.

"Jako loša igra Njemačke"

Undav za pobedu Nemačke Izvor: YouTube/Arena sport

Kritikovao je Rade Bogdanović igru njemačke reprezentacije.

"Realno, zasluženo je ako su već pobijedili. Mada je ova igra jako loša od strane Njemačke. Mislim da za neka dalja, za sljedeće utakmice i ako hoće što dalje da idu u nokaut fazi, moraće mnogo, mnogo, mnogo bolje. Selektor Nagelsman je pogodio sa izmjenama. Ne znam zašto je morao da skače toliko na kraju kada je dobio meč jedva sa 2:1", dodao je Bogdanović.

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