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Kontroverzna meksička političarka zapalila Mundijal: Sad više ne pričaju o njenim aferama, nego o dekolteu

Kontroverzna meksička političarka zapalila Mundijal: Sad više ne pričaju o njenim aferama, nego o dekolteu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kontroverzna meksička političarka Sandra Kuevas našla se u centru pažnje poslije utakmica Meksika na Mundijalu. Ovoga puta ne zbog političkih skandala.

Meksička političarka na Mundijalu slike Izvor: X/SandraCuevas_/WorldCupMedia_/Printscreen

Meksiko je sjajno startovao na Svetskom prvenstvu i pobjedama protiv Južne Afrike 2:0 i Južne Koreje 1:0 već sada upisao prolazak u drugi krug. Osim fudbala i velikih problema sa bezbjednošću u ovoj državi glavna tema je političarka Sandra Kuevas.

Ova bivša gradonačelnica jedne četvrti u Meksiko Sitiju pojavila se na obje utakmice svoje reprezentacije i primijećena je zbog ljepote, ali i odijevanja. Kada je bila na funkciji redovnio se oblačila u policijske uniforme, a sada je pozirala sa navijačima i sa dubokim dekolteom. Pogledajte: 

Neki su to pozdravili, ali su neki 40-godišnju političarku i kritikovali. Dok je jedan dio Meksikanaca poredi sa manekenkama i glumicama, nekim smeta što na ovaj način dobija pažnju navijača, glasača i medija. 

"Šta da radim, ne mogu jednostavno da ih skinem. Ne doživljavam to kao napad. Biće onih koji to smatraju kao nešto uvredljivo, ali takvi smo mi Meksikanci", rekla je ona i nastavila da se pojavljuje na mečevima svog tima. 

Sandra Kuevas je bila gradonačelnica četvrti Kuahtemok u Meksiko Sitiju od 2021. do 2024. godine i tokom mandata je često išla na teren sa policijom i slikala se. Predstavljala se kao borac protiv korupcije, ali su njen mandat pratile brojne afere. Suspendovana je 2022. godine zbog optužbi za zloupotrebu položaja i zbog sukoba sa dvojicom policajaca, a pažnju javnosti privukao je i njen ljubavni život. 

Bila je u vezi sa Alehandrom El Čokom Mendozom koga meksički mediji često dovode u vezu sa kriminalnim miljeom, a koji je 2025. godine čak i uhapšen. Sandra Kuevas je priznala da su bili u vezi, ali je negirala da ima ikakve veze sa njegovim odnosima sa kriminalcima. Dodatno je bila pod lupom kad je zbog optužbi za ucjenu uhapšen i njen tejlohranitelj Antonio Valjeha.

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Tagovi

Meksiko fudbal Mundijal 2026 Sandra Kuevas

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