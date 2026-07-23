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Huti gađali saudijske tankere u Crvenom moru, pozivaju se na kršenje pomorske blokade (Video)

Huti gađali saudijske tankere u Crvenom moru, pozivaju se na kršenje pomorske blokade (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Jemenski Huti izveli su raketni napad na dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, tvrdeći da su brodovi prekršili pomorsku blokadu koju je ta grupa uvela. Jedan od tankera, "Enselija", pogođen je u napadu.

Huti gađali saudijske tankere u Crvenom moru Izvor: X/@HormuzReport

Jemenski Huti su rano jutros saopštili da su izveli vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, a izveštaji pomorske bezbjednosti navode da je jedan od brodova koje je grupa imenovala, tanker "Enselija" pod saudijskom zastavom, pogođen u Crvenom moru.

Huti su objavili da su gađali tankere "Enselija" i "Lejla" višestrukim balističkim i krstarećim raketama, navodeći da su brodovi prekršili pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji uvela grupa povezana sa Iranom.

Tanker pogođen raketom

Izvor iz pomorske bezbjednosne službe rekao je da je tanker "Enselija" poslao poziv u pomoć, javljajući da ga je pogodila raketa dok je plovio na spoljnim granicama saudijske luke Džizan u Crvenom moru i da je u plamenu.

Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vangard saopštila je da je saudijski tanker "Enselija" pogođen nepoznatom raketom sa desne strane oko 70 nautičkih milja jugozapadno od saudijskog broda Al Šukaik u 20:00 časova po Griniču.

Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je da je primila izvještaj o incidentu u istom području, navodeći da je kapetan tankera prijavio da ga je pogodio nepoznati projektil, što je izazvalo požar na brodu, koji je posada gasila. UKMTO je saopštila da nije bilo prijavljenih žrtava ili uticaja na životnu sredinu.

Nije odmah bilo jasno da li se izvještaj UKMTO-a odnosi na brod "Enselija", iako se lokacija i detalji podudaraju sa izvještajem Vangarda. Vangard je naveo da su Huti navodno preuzeli odgovornost za napad, kao i za pogođenje drugog broda, "Lejla", što je, kako je navedeno, ostalo nepotvrđeno.

Otvoren je novi front - blokada Južne Arabije

Izvor iz pomorske bezbjednosti rekao je da u ovom trenutku nema dodatnih informacija o žrtvama, statusu posade, obimu štete ili bilo kakvom uticaju na životnu sredinu. Huti su, podsjećanja radi, u ponedjeljak saopštili da nameću pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji u Crvenom moru, što prijeti da poremeti globalno snabdjevanje energijom van Zaliva.

U istom saopštenju, Huti su naveli da su primorali oko 10 brodova da se povuku i vrate nakon što su upozorili brodove da ne plove ka saudijskim lukama. Rojters nije mogao odmah da potvrdi ovu izjavu, javlja Index.

Pet tankera je juče promijenilo kurs u Crvenom moru, a dva su signalizirala Suecki kanal kao svoju novu destinaciju nakon što su Huti upozorili brodove da izbjegavaju saudijske luke, pokazali su podaci o praćenju brodova. 

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