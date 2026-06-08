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"Blagojević je oprostio dio zaostalih dugovanja": Partizan potvrdio rastanak, sad se čeka Saša Ilić

"Blagojević je oprostio dio zaostalih dugovanja": Partizan potvrdio rastanak, sad se čeka Saša Ilić

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je potvrdio da je došlo do sporazumnog raskida saradnje sa Srđanom Blagojevićem.

Partizan potvrdio rastanak sa Srđanom Blagojevićem Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević i definitivno više nije trener Partizana. Klub iz Humske zvanično je potvrdio da je došlo do raskida saradnje između dvije strane i da će on karijeru da nastavi u ruskom Akronu.

"Prema dogovoru dva kluba Partizan će ostvariti predviđeno obeštećenje za prevremeni raskid ugovora sa Blagojevićem. Želimo da istaknemo i njegov gest pošto je prilikom rastanka oprostio dio zaostalih potraživanja", navodi se u saopštenju.

Blagojević je vodio klub tokom dva mandata i na 49 mečeva ima skor od 27 pobjeda, 12 remija i 10 poraza. Iz kluba su poručili i da su zahvalni što je uz njega stasala nova plejada mladih igrača iz omladinske škole kojima je dao šansu i poželjeli mu sve najbolje u nastavku karijere.

Sada se u Humskoj čeka dolazak Saše Ilića i to bi trebalo da se desi vrlo brzo.

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Tagovi

Srđan Blagojević fudbal FK Partizan treneri

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