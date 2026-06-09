Novi trener Partizana Saša Ilić dovodi i nova lica u Humsku.

Izvor: MN PRESS

Legendarni fudbaler Partizana Saša Ilić predstavljen je kao novi menadžer crno-bijelih, odmah nakon što je klub iz Humske objavio da se rastaje sa Srđanom Blagojević. Dosadašnji trener Partizana karijeru nastavlja u Rusiji, crno-bijeli su dobili obeštećenje, a i novog šefa struke - klupskog rekordera po broju nastupa.

Saša Ilić je na predstavljaju poslao veoma jasnu poruku klupskim čelnicima, ali i čitavoj crno-bijeloj javnosti. Otkrio je i dio svojih ideja za budućnost, a ono što je rekao pred medijima posebno će se svidjeti navijačima. Ilić želi da u narednom periodu u stručni štab uključi i neka velika imena bliska Partizanu!

"Trenutno sa mnom su Veličko Kaplanović, Ljubiša Ranković, Darko Obradović... Nemanja Jovšić ostaje kao trener golmana, Miša Filipović ostaje sa nama, trener-analitičar Stefan Petrović ostaje sa nama. Tako da, to su ljudi sa kojima ću raditi u ovom trenutku. Sigurno ću u dogovoru sa klubom probati u narednom periodu još neka ozbiljnija, prvo Partizanova imena, da priključim svom stafu. Ovo je tek početak, očekuje nas mnogo rada. Moje ubjeđenje je da imam saradnike koji ozbiljno znaju svoj posao, dugo su u svom poslu, imaju svoj stav - što je meni najbitnije. Sa te strane sam kao trener zaštićen. Sigurno da će ovdje biti izuzetno teško. Poznajem Srbiju i znam šta se sve očekuje od fudbalskog kluba Partizan, ali svi smo zajedno spremni da idemo u nekom dobrom pravcu", rekao je Ilić.

Vidi opis "Probaćemo da priključimo ozbiljnija Partizanova imena": Evo ko dolazi u Humsku sa Sašom Ilićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Kaplanović je svojevremeno bio trener u BSK Borči i Hajduku iz Kule, a zatim je godinama predvodio omladince Čukaričkog. Kao pomoćni trener radio je u timu sa Banovog brda, a zatim je Ilića pratio i u ostalim klubovima koje je legendarni fudbaler Partizana trenirao. Ranković je svojevremeno bio fudbaler Partizana, zatim i tim-menadžer, a posljednjih godina je radio kao pomoćni trener u nekoliko inostranih klubova. Na kraju, Obradović je kondicioni trener koji ima veoma bogatu karijeru i gotovo tri decenije radi na visokom nivou.

Za sada nije poznato koga Saša Ilić planira da "doda" u svoj stručni štab i da li će mu to poći za rukom već tokom priprema za narednu sezonu. Vremena nema mnogo, jer će Partizan uskoro obaviti prozivku i započeti novo poglavlje - čiji će krajnji cilj biti plasman u grupnu fazu Konferencijske lige i domaći trofej.