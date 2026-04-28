Istorija će pamtiti meč Pari Sen Žermen - Bajern: Gledali smo fudbal kakav niko nikad nije igrao

Aktuelni šampion Evrope Pari Sen Žermen i izazivač Bajern iz Minhena odigrali najbolji meč u istoriji Lige šampiona i postigli devet golova za 90 minuta.
Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Bajern iz Minhena (5:4) u najboljoj utakmici Lige šampiona svih vremena. Aktuelni šampion Evrope imao je zaostatak u prvom dijelu meča, pa i tri gola prednosti, a na kraju će morati da strepi tokom revanša koji će se naredne srijede igrati u Njemačkoj, gdje će pasti odluka o drugom finalisti Lige šampiona.
Prije revanša Pari Sen Žermena i Bajerna oba svoja meča odigraće Arsenal i Atletiko Madrid, ali... Neće im biti prijatno jer ih u finalu čeka okršaj protiv jednog od ova dva tima, a već sada moraju da budu zabrinuti zbog toga. Pari Sen Žermen i Bajern iz Minhena su trenutno barem dvije klase iznad ostatka fudbalske Evrope.
Što se tiče meča u Parizu, počelo je golom Harija Kejna sa bijele tačke u 17. minutu, da bi Pari Sen Žermen u 25. minutu preko Hviče Kvarachelije i u 33. minutu preko Žoao Neveša stigao do potpunog preokreta. Majkl Olise je izjednačio u 41. minutu meča, ali je Usman Dembele u nadoknadi prvog dijela utakmice sa bijele tačke donio novu prednost francuskom timu.
Početak drugog dijela ličio je na katastrofu za goste. Kvarachelija je u 56. minutu postigao gol za 4:2, Usman Dembele tri minuta kasnije gol za 5:2, a onda se probudio njemački mentalitet. Dajo Upamekano u 65. minutu igre i Luis Dijaz u 69. minutu tresli su mrežu francuskog tima za konačanih 5:4 na meču u Parizu - što znači da su karte otvorene pred revanš u Minhenu naredne srijede.
KRAJ - 5:4!
Kakav smo meč gledali u Parizu...
87' - Prečka!
Talentovani Seni Majulu je raspalio po lopti i pogodio okvir gola nemoćnog Manuela Nojera. Mogao je to da bude izuzetno važan pogodak momka koji je prošle sezone bio strijelac u finalu Lige šampiona. Ovo mu je bio prvi kontakt sa loptom večeras.
83' - Izmjene
Dvije promjene pravi Pari Sen Žermen. Lukas Ernandez i Seni Majulu su na terenu, umjesto Mendeša i Kvarachelije.
79' - Izmjena
Umjesto Musijale na terenu je Leon Gorecka. To je druga promjena koju je napravio Bajern iz Minhena.
69' - GOL, Dijaz, 5:4!
Važi se! Krilni napadač Bajerna nije bio u ofsajdu prije nego što je "zalomio" Markinjosa, a zatim rutinski savladao Safonova. Ne samo da je Bajern u igri već je i u psihološkoj prednosti koja bi mogla mnogo da mu znači u finišu ovog meča.
68' - Ofsajd?
Postigao je pogodak krilni napadač Bajerna Luis Dijaz, ali je podignuta zastavica zbog ofsajd pozicije. Moraće VAR soba da provjeri ovu situaciju prije nego što bude donijeta konačna odluka o rezultatu.
65' - GOL, Upamekano, 5:3!
Ma nije kraj, ko smije da pomisli da je kraj... Jozua Kimih je izveo prekid, možda je loptu malo zakačio štoper Dajo Upamekano, ali najvažnije za navijače Bajerna je da se trese mreža iza Matveja Safonova.
Samo nekoliko sekundi ranije Pari Sen Žermen je napravio prvu promjenu. Fabijan Ruiz je u igri umjesto Zair-Emerija.
59' - GOL, Dembele, 5:2!
Sprema se debakl Bajerna iz Minhena u Parizu... Drugi gol na meču postiže i Usman Dembele, koji je fantastično pogodio bližu stativu, nakon čega je lopta završila iza leđa Manuela Nojera. Manje od 60 minuta bilo je potrebno da Pari Sen Žermen postigne pet golova Bajernu, a do kraja meča ima vremena da se riješi kompletan dvomeč!
56' - GOL, Kvarachelija, 4:2!
Kakva akcija Pari Sen Žermena! Odbrana Bajerna je izigrana u Parizu, nakon što je Vitinja po desnoj strani izbacio u prostor Ašrafa Hakimija, a njegovu povratnu loptu u kazneni prostor propustili su svi igrači koji su tamo bili prisutni. Došla je do gruzijskog fudbalera koji nije imao težak zadatak.
46' - Nastavljamo
Pratimo nastavak meča između Pari Sen Žermena i Bajerna, nakon spektakularnog prvog dijela susreta u kojem smo vidjeli pet golova.
Gosti iz Minhena izvršili su prvu promjenu, a u nastavku će umjesto Dejvisa igrati Konrad Lajmer.
POLUVRIJEME - 3:2!
Možda i najluđi meč evropskog fudbala u ovoj sezoni, a polufinale Lige šampiona...
45+5' - GOL, Dembele, 3:2!
Peti minut nadokande prvog dijela meča donosi nam novo uzbuđenje na ovoj utakmici. Usman Dembele je savladao Manuela Nojera, iako je njemački golman bio veoma blizu da odbrani njegov udarac sa bijele tačke.
45+3' - Penal!
Nakon poziva iz VAR sobe i gledanja snimka, glavni arbitar meča dosudio je kazneni udarac za Pari Sen Žermen. Domaćin će imati priliku da u nadoknadi prvog dijela meča stigne do prednosti.
41' - GOL, Olise, 2:2!
Ma neće se predati Bajern iz Minhena, a ne bi bilo ni zasluženo da gube na poluvremenu. Majkl Olise se prošetao kroz odbranu Pari Sen Žermena, a zatim veoma snažno šutirao i savladao Safonova. Ponovo smo na početku, ali nakon spektakularnih 40 minuta fudbala u polufinalu Lige šampiona.
37' - Due
Još jedan nevjerovatan napad... Dezire Due je sada imao priliku da postigne treći gol za Pari Sen Žermen. Izuzetno je opasan francuski tim, jer tokom većeg dijela meča djeluje da Bajern ima loptu u svom posjedu i kontrolu nad utakmicom, a onda samo "sijevaju" kontre u kojima učestvuju najbrži igrači francuskog tima.
33' - GOL, Neveš, 2:1!
Preokret u Parizu, na spektakularnom meču koji igraju Pari Sen Žermen i Bajern iz Minhena. Portugalski fudbaler Žoao Neveš pobjegao je čuvarima, ubacio se na prvu stativu, odnosno na rog peterca kod prve stative i fantastično cimnuo glavom nakon kornera francuskog tima. Pari Sen Žermen vodi, nešto više od 15 minuta nakon što je Bajern prvi stekao prednost.
32' - Sve puca!
Nevjerovatni timovi igraju polufinale Lige šampiona! Na jednoj strani terena je Majkl Olise "promiješao" kompletnu odbranu i ostao bez sreće kada je trebalo postići gol, a na drugoj strani je nešto slično uradio Dezire Due.
25' - GOL, Kvarachelija, 1:1!
Krilni napadač Pari Sen Žermena Hviča Kvarachelija uradio je ono što najviše voli i najbolje zna. Ušao je u kazneni prostor sa lijeve strane, namjestio se na desnu nogu i udarcem u dalji ugao savladao Manuela Nojera. Neriješeno je u Parizu, gdje gledamo spektakl dostojan polufinala Lige šampiona.
23' - Dembele
Kakvu je priliku propustio Usman Dembele... Zaboravili su ga fudbaleri Bajerna, ubacio im se iza leđa i trčao ka Manuelu Nojeru, ali kada je stigao do dobre pozicije nije se snašao kako bi igrač njegovog kalibra trebalo. Dembele je previše otvorio stopalo i šutirao daleko pored gola.
20' - Olise
Imao je zicer Majkl Olise, ali francuski napadač nije uspeo da postigne gol. Safonov je delimično zaustavio njegov udarac, a defanzivci Pari Sen Žermena su se zatim potrudili da lopta ne uđe u gol. Mogli su lako fudbaleri Bajerna i do dva gola prednosti.
17' - GOL, Kejn, 0:1!
Engleski fudbaler Hari Kejn, jedan od najboljih napadača današnjice, postiže pogodak za Bajern. Sačekao je napadač njemačkog kluba da ruski golman Matvej Safonov "padne", a zatim je loptu poslao u drugu stranu. Ekipa iz Minhena vodi u Parizu.
16' - Penal!
Oklijevao je Sandro Šarer, nije bio skroz siguran, ali je na kraju dosudio penal zbog prekršaja Vilijam Pača nad Luisom Dijazom u kaznenom prostoru Pari Sen Žermena. Ako ne bude reakcije iz VAR sobe, Bajern će imati idealnu priliku za gol.
12' - Žuti karton
Kapiten Pari Sen Žermena, brazilski štoper Markinjoš, prvi je opomenuti igrač na meču. Švajcarski sudija Sandro Šarer pokazao je iskusnom defanzivcu žuti karton zbog prekršaja nad Luisom Dijazom, koji je krenuo u veoma opasan napad.
1' - Počinjemo
Pratimo prvi meč između Pari Sen Žermena i Bajerna iz Minhena, u okviru polufinala Lige šampiona.
Drugo polufinale
Pobjednik dvomeča koji igraju PSŽ i Bajern u finalu, koje će biti na programu u Budimpešti, igraće protiv pobjednika dvomeča koji igraju Arsenal i Atletiko Madrid. Mnogo je onih koji smatraju da Pari Sen Žermen i Bajern iz Minhena igraju "finale prije finala" i da će tim koji iz ovog dvomeča stigne do finala tamo osvojiti najvredniji trofej u evropskom fudbalu.
Sastavi
- Pari Sen Žermen: Safonov - Hakimi, Pačo, Markinjos, Mendeš - Neveš, Vitinja, Zair Emeri - Due, Dembele, Kvarachelija.
- Bajern Minhen: Nojer - Stanišić, Ta, Upamekano, Dejvis - Kimih, Pavlović - Olise, Musijala, Dijaz - Kejn.
Dobro veče
Aktuelna sezona Lige šampiona približila se kraju, a u takmičenju su ostala samo četiri tima. Po mišljenju većine, zanimljiviji dvomeč u polufinalu odigraće Pari Sen Žermen i Bajern Minhen, a njihov okršaj počinje večeras u Parizu.
UKRATKO
- PSŽ - Bajern Minhen 5:4