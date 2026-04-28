Istorija će pamtiti meč Pari Sen Žermen - Bajern: Gledali smo fudbal kakav niko nikad nije igrao

Aktuelni šampion Evrope Pari Sen Žermen i izazivač Bajern iz Minhena odigrali najbolji meč u istoriji Lige šampiona i postigli devet golova za 90 minuta.

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Bajern iz Minhena (5:4) u najboljoj utakmici Lige šampiona svih vremena. Aktuelni šampion Evrope imao je zaostatak u prvom dijelu meča, pa i tri gola prednosti, a na kraju će morati da strepi tokom revanša koji će se naredne srijede igrati u Njemačkoj, gdje će pasti odluka o drugom finalisti Lige šampiona.

Prije revanša Pari Sen Žermena i Bajerna oba svoja meča odigraće Arsenal i Atletiko Madrid, ali... Neće im biti prijatno jer ih u finalu čeka okršaj protiv jednog od ova dva tima, a već sada moraju da budu zabrinuti zbog toga. Pari Sen Žermen i Bajern iz Minhena su trenutno barem dvije klase iznad ostatka fudbalske Evrope.

Što se tiče meča u Parizu, počelo je golom Harija Kejna sa bijele tačke u 17. minutu, da bi Pari Sen Žermen u 25. minutu preko Hviče Kvarachelije i u 33. minutu preko Žoao Neveša stigao do potpunog preokreta. Majkl Olise je izjednačio u 41. minutu meča, ali je Usman Dembele u nadoknadi prvog dijela utakmice sa bijele tačke donio novu prednost francuskom timu.

Početak drugog dijela ličio je na katastrofu za goste. Kvarachelija je u 56. minutu postigao gol za 4:2, Usman Dembele tri minuta kasnije gol za 5:2, a onda se probudio njemački mentalitet. Dajo Upamekano u 65. minutu igre i Luis Dijaz u 69. minutu tresli su mrežu francuskog tima za konačanih 5:4 na meču u Parizu - što znači da su karte otvorene pred revanš u Minhenu naredne srijede.

