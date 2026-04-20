Ekipa Crvene zvezde vjerovatno će se takmičiti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona predstojećeg ljeta.
Fubaleri Crvene zvezde sve su bliži osvajanju nove šampionske titule u Superligi Srbije, ali to vjerovatno neće biti dovoljno za direktan plasman u Ligu šampiona! Iako je postojala nada da bi tako nešto moglo da se desi, jer su se crveno-bijelima "poklapali" rezultati širom Evrope, mnogo je vjerovatnije da će tim Dejana Stankovića završiti u evropskim kvalifikacijama. Prije svega zbog onoga što se dešava u Ukrajini.
Zvezdi ne ide u prilog da šampionsku titulu osvoji Šahtjor, ali je situacija takva da je tim koji je trenutno izbjeglica iz Donjecka postao veliki favorit da dođe do trofeja. Nakon što su u prethodnoj rundi remizirali (1:1) lider Čerkasi i drugoplasirani Šahtjor, prvoplasirani tim na tabeli je poražen na gostovanju Kolosu iz Kovalivke (1:0) i sada više ne drži situaciju pod kontrolom.
Čerkasi i Šahtjor imaju po 51 osvojen bod, ali "Rudari" imaju čak dvije odigrane utakmice manje. Očekuje se da na tim mečevima steknu prednost u odnosu na najvećeg rivala u borbi za titulu, a možda čak i riješe kompletno prvenstvo jer do kraja takmičenja nema još mnogo da se odigra. Čerkasi ispred sebe ima šest, a Šahtjr osam rundi ukrajinskog šampionata.
Zvezda sve dalje od Lige šampiona, moraće u kvalifikacije
Podsjećamo, Crvenoj zvezdi je za direktan plasman u Ligu šampiona potrebno da se poklope rezultati u Grčkoj, Škotskoj, Ukrajini, Mađarskoj i Danskoj. Beogradskom klubu odgovara da šampionsku titulu osvoji AEK u kojem Marko Nikolić predvodi srpsku koloniju igrača i tako iz kalkulacija izbaci Olimpijakos i PAOK, ali to ne bi bilo dovoljno jer titule moraju da izgube još Rendžers, Šahtjor, Ferencvaroš i Mitjiland.
As AEK moves closer to winning the title in Greece, Rangers move closer to be the club to enter UCL directly via title-holder rebalancing!— Football Meets Data (@fmeetsdata)April 20, 2026
Crvena zvezda bi, u slučaju da ne dobije mjesto koje direktno vodi u grupnu fazu Lige šampiona, kvalifikacije počela od drugog kola. Kao i prethodnih godina, zbog svog izuzetno dobrog koeficijenta, u stazi šampiona bi imala ulogu favorita u svim kvalifikacionim rundama koje bi igrala.