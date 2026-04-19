Rusi dolaze po fudbalera Crvene zvezde: Plaćen 900.000 evra, a odlazi za džabe

Krilni napadač Jegor Prucev nije uspio da se izbori za ulogu tokom četiri godine u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nema namjeru da zadrži Jegora Pruceva u Beogradu, a njegov boravak u crveno-bijelom taboru nije se isplatio nijednoj od zainteresovanih strana. Doveden kao jedan od najvećih talenata ruskog fudbala, Prucev je trebalo da bude kapitalno pojačanje Zvezde i fudbaler od čijeg će se transfera zaraditi. Ovako, on će kao slobodan igrač napustiti klub i možda se čak vratiti tamo gdje je sve počelo - u Rusiju.

U prethodnom periodu pominjalo se da je ekipa Vojvodine zainteresovana da angažuje Jegora Pruceva i tako ga zadrži u srpskom fudbalu, ali ostaje da se vidi da li bi unosne ponude iz Rusije mogle da "odvuku" krilnog napadača u rodnu zemlju. Jasno je da su ruski klubovi sposobni da Prucevu ponude daleko više novca nego što bi mogao da zaradi u Srbiji, iako su već godinama pod sankcijama.

Za Jegora Pruceva zainteresovan je Akron iz Toljatija, tim koji je već jednom slao Crvenoj zvezdi ponudu tešku 1.000.000 evra. Crveno-bijeli su bili zainteresovani za pregovore, ali je Prucev tada jasno istakao da ne želi da se vraća u Premijer ligu Rusije. Da li se nešto promijenilo saznaćemo tokom ljeta, kada pored kluba iz Toljatija krilnog napadača bude kontaktirao i drugi klub - Rodina iz Moskve.

Riječ je o aktuelnom drugoligašu koji ima odličnu poziciju na tabeli i blizu je ulaska u društvo najboljih. Za elitni rang ruskog fudbala potrebna su im pojačanja, a jedno od njih pronašli su u Beogradu. Smatraju da bi Jegor Prucev mogao da bude odličan dodatak njihovom timu, kojeg čekaju daleko veći izazovi naredne sezone.

Podsjećamo, Prucev je iz Sočija za 900.000 evra stigao u Crvenu zvezdu u avgustu 2022. godine, ali tokom gotovo četiri godine nije uspio da se nametne. Išao je na dvije pozajmice u Celje, trenutno kao pozajmljeni fudbaler igra za OFK Beograd, a u dresu Zvezde nastupio je tek 25 puta, bez gola i uz tri asistencije. Na pozajmicu u OFK Beograd stigao je u septembru i od tada ima 12 mečeva, jedan gol i pet asistencija u Superligi Srbije.