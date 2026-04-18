Siniša Tanjga plakao zbog crvenog kartona na Marakani: Prišao mu Deki Stanković da ga utješi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Pogledajte kako je reagovao Siniša Tanjga zbog crvenog kartona na meču Crvene zvezde i Vojvodine.

sinisa tanjga place zbog crvenog kartona na zvezda vojvodina Izvor: arena 1 premium

Siniša Tanjga dobio je dva brza žuta kartona i isključen je već u 20. minutu derbija 31. kola Superlige između Crvene zvezde i Vojvodine. Nije mogao da vjeruje da ga je arbitar Dejan Trifković poslao ranije na tuširanje zbog faula na sredini terena, ali nije imao izbora pošto ga je prethodno "okrenuo" Aleksandar Katai i Tanjga ga je povukao rukama, za šta je dobio drugi žuti.

S obzirom na to da se radi o žutom kartonu, a ne o crvenom, ova situacija nije ni mogla da se provjeri u VAR sobi, tako da nije bilo potrebe da da intervenišu Pavle Tomić i Lazar Lukić. 

Siniša Tanjga se teško pomirio s ovom odlukom, objašnjavao je sudiji da je to bio običan prekršaj, ali na kraju je ipak poslušao sudiju i svoje saigrače - i sklonio se sa igrališta. Dok je izlazio, vidjeli smo da su mu zasuzile oči, pošto očigledno smatra da nije zaslužio ovakvu kaznu, što neće baš biti od pomoći njegovim saigračima.

Takođe, dok je izlazio iz igre, Sinišu Tanjgu zagrlio je Dejan Stanković, koga poznaje od djetinjstva, s obzirom na to da je njegov otac Miroslav Tanjga - aktuelni trener Vojvodine - veliki prijatelj "Mistera".

Možda će vas zanimati

