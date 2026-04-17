Trener Crvene zvezde Dejan Stanković oglasio se pred utakmicu sa Vojvodinom i posebno govorio o velikom prijatelju Miroslavu Tanjgi.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju ekipu Vojvodine u subotu od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić", u okviru 31. kola Superlige Srbije. Trener crveno-bijelih Dejan Stanković analizirao je rivala na konferenciji za medije i istakao da nema ni najmanju dilemu koje igraće će poslati na teren od prvog minuta.

Vojvodina je druga na tabeli Superlige Srbije sa 62 boda, dok je Crvena zvezda nedodirljiva sa 75. Ipak, novosadski tim je ove sezone dva puta pobijedio Beograđane.

"Ne razlikuju se pripreme mnogo u odnosu na ostale mečeve. Sigurno je da je Vojvodina ekipa koja ove godine apsolutno zaslužuje da bude na drugom mjestu na tabeli, jer su pokazali odličnu organizaciju i kvalitet, a dolaskom Miroslava Tanjge su dobili mnogo. Sa pravom dolaze na Marakanu da odigraju dobru utakmicu, pobijedili su u posljednja dva meča i potpuno razumijem njihov optimizam. Kod nas se ništa nije mijenjalo u samoj pripremi, gledaćemo da budemo oni stari. Dosta smo radili tokom ove reprezentativne i uskršnje pauze, tako da ćemo biti maksimalno spremni za sutrašnji duel", rekao je Stanković.

"Prvo ćemo se izljubiti, a onda biti ljuti neprijatelji": Stankovića ne plaši optimizam Vojvodine, želi revanš

"Oni igraju veoma dobro i organizovano iza lopte. Njihove ofanzivne tranzicije i kontranapadi su njihovo glavno oružje, tako da će naša igra iza lopte biti vjerovatno i najvažniji dio sutrašnje utakmice."

Govorio je Stanković i o nekadašnjim igračima Crvene zvezde koji sada nastupaju za Vojvodinu. "Pa dobro, poznaju se ti momci sa našim igračima. Aleksa Vukanović i Njegoš Petrović su momci koji su ovdje igrali dobar fudbal. Odrasli su u ovom klubu i sigurno dobro znaju šta je Crvena zvezda, poznaju naše vrline, ali i mane. Ipak, oni takođe odlično znaju šta Crvena zvezda predstavlja na Marakani, tako da ćemo mi gledati da na terenu izgledamo upravo onako kako su nas i zapamtili dok su bili dio kluba."

Osvrnuo se Stanković i na prethodna dva susreta sa Vojvodinom. "Oni su ekipa koja nas je dobila dva puta ove godine i kroz njihove izjave se vidi da su puni samopouzdanja i optimizma. Imaju apsolutno pravo na to, ali teren je jedino mjerilo i sutra ćemo vidjeti kako ćemo izaći na kraj sa tim."

Udariće "brat na brata"

Biranim riječima je govorio o treneru Vojvodine Miroslavu Tanjgi sa kojim je veliki prijatelj.

"Prije svega, Miroslava Tanjgu odlično poznajem privatno, to je prijateljstvo dugo 30 godina i znate i sami šta nas sve vezuje, jer smo stalno u kontaktu. Sutra ćemo se prije utakmice lijepo pozdraviti i izljubiti, a onda ćemo biti 'ljuti neprijatelji' tih 90 ili 100 minuta, koliko god meč bude trajao. Poslije toga se vraćamo na staro, da budemo prijatelji, kumovi i sve ostalo. Sviđa mi se njegov rad, ima ogromno iskustvo koje je stekao kroz karijeru i saradnju sa Sinišom Mihajlovićem, gdje je prošao velike ekipe i reprezentaciju. Donio je nešto veoma važno u Vojvodinu i to se jasno vidi ove sezone."

Kada je riječ o odabiru bonus igrača koji će sutra istrčati na teren protiv Vojvodine, strateg crveno-bijelih je bio kratak. "Nemam nikakvu dilemu."

Za kraj je poručio da očekuje veliku podršku navijača. "Očekujem lijepo popunjene tribine. Vrijeme se promijenilo, dosta je ljepše, a i protivnik je atraktivan jer igraju prvi protiv drugog na tabeli. Mi idemo ka našem cilju i svaka utakmica nam donosi tri važna boda. Nebitno je ko je protivnik, svakoga uvažavamo i poštujemo, ali mi koračamo ka tituli koju željno iščekujemo i sutra nam je potreban novi trijumf", zaključio je Stanković.