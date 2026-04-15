"Zvezda i Partizan bi se borili za opstanak u Bundesligi": Polter otvorio dušu o srpskom fudbalu

Iskusni napadač Sebastijan Polter u Nemačkoj ispričao kakav je srpski fudbal.

Fudbalski klub Partizan je tokom zime angažovao Sebastijana Poltera, jer je hitno morao da reaguje na tržištu nakon što su odbijeni svi pokušaju da se Jovan Milošević vrati u Humsku. Nakon što je prošao period prilagođavanja Polter daje sve veći doprinos ekipi Partizana, a Nijemcima je pričao o crno-bijelima, srpskom fudbalu i rivalstvu protiv Zvezde.

Sebastijan Polter je navijačima Ajntrahta iz Braunšvajga, za početak, objasnio kako se osjećao kada je saznao da je za njegove usluge zainteresovan Partizan, jedan od najvećih klubova u ovom dijelu Evrope.

"Prvo nisam vjerovao. Već sam 2016. bio ovdje na vječitom derbiju i gledao utakmicu, jer je moj menadžer Srbin i navijač Partizana. Ipak, i dalje u početku nisam vjerovao. Ali kada je on tu ponudu spomenuo još dva, tri puta, onda sam se zajedno sa porodicom ozbiljno pozabavio time. Da li želiš ponovo sa 34 godine da ideš u inostranstvo i to prvo samo na šest mjeseci? Naravno, uz klauzulu da se ugovor može produžiti, ali da li to želiš da uradiš? Da li želiš da dovedeš porodicu tamo, ponovo se seliš, možda poslije šest mjeseci opet moraš nazad u Njemačku i negdje drugo? Ali kao porodica smo se relativno brzo složili da to želimo da uradimo. Sportski dio je za mene bio jednostavno izazov da opet igram u novoj ligi, da imam još jedno iskustvo u svojoj karijeri koje će mi sigurno pomoći poslije karijere, jer želim da ostanem u ovom sportu. Tu je bio i taj izazov da u jednom istorijski velikom klubu u Evropi igram za titulu. Mi smo tokom zime čak bili prvi. To je još jedan sportski motiv, gdje kažeš: ‘Uh, tu možeš da budeš šampion u stranoj ligi.’ Sada sam prvi Nijemac u Partizanu poslije Lotara Mateusa, koji je ovdje bio trener. Ukratko, sve te stvari su bile toliko pozitivne da sam rekao - želim to da uradim", počeo je priču Sebastijan Polter, napadač Partizana.

Pošto nikada nije osvojio šampionsku titulu, to mu je bio jedan od motiva, ali... Utakmice protiv Crvene zvezde bile su još jedan motiv, želio je to da iskusi pre nego što završi karijeru jer je svojevremeno gledao derbi samo kao navijač.

"Mislim da je u prvom redu bio podsticaj da ovdje osvojim ligu i da to upišem u svoju karijeru. U svojoj karijeri nikada nisam imao priliku da se borim za titulu. Kod mene je uvijek bilo borba za opstanak i da se pokažu te vrijednosti. A sada da u inostranstvu dobijem drugačiju perspektivu i igram za titulu, to je bio prvi motiv. Ali sa druge strane moram da kažem da se od kada sam ovde to malo promijenilo. Više je u fokusu bilo da se izađe na teren u tom nevjerovatnom beogradskom derbiju, koji je jedan od najvećih na svetu. Imao sam priliku da to lično doživim. Na terenu osjetiti koliko je atmosfera nevjerovatna i šta se dešava oko svega toga – to se ne može porediti sa Njemačkom. Ja sam neko ko traži izazov i to je ovde bilo prisutno od samog početka"

Polter je stigao u klub nakon što se Jovan Milošević vratio u Njemačku, a njegov dolazak trebalo je da pomogne Andreju Kostiću. Talentovani napadač Partizana napredovao je uz iskusnog Nijemca, a u međuvremenu je i napravio veliki transfer u slavni Milan.

“Došao sam ovdje sa jasnim ciljem da pomognem igraču koji je igrao na mojoj poziciji, da ga kroz konkurenciju učinim boljim. I mislim da sam upravo tu ulogu i prihvatio. Imao sam dosta minuta, iako naravno uvijek želim više - ja nikad nisam zadovoljan. Ali ako gledam posljednje tri utakmice, dao sam dva gola u tri meča. Može se reći da postoji mali uzlazni trend - i u minutima i u golovima i asistencijama. Tako da, što se mene lično tiče, sportski gledano, moji ciljevi su ispunjeni, ali nisu premašeni, jer nisam igrao više nego što bih želio”, kazao je Polter, pa dodao:

"Kada sam stigao u klub, bili smo prvi na tabeli. Sada smo nažalost nekoliko bodova iza Crvene zvezde. Kao tim i klub imali smo slabiji period. Sada ponovo igramo strukturisanije i pokazujemo bolju igru, iako to još uvijek nije u potpunosti pretočeno u bodove. Nadamo se dobroj plej-of rundi, kako bismo na kraju obezbijedili drugo mjesto, što bi bilo veoma važno da klub sljedeće sezone igra kvalifikacije za Ligu Evrope”.

Za razliku od Dritona Camaja koji je prije nekoliko nedjelja istakao da bi Crvena zvezda bila u gornjem dijelu tabele Serije A, Sebastijan Polter smatra da bi najbolji srpski klubovi bili negdje između Bundeslige i Cvajte - u borbi za opstanak u elitnom rangu ili ulazak u njega.

"Ligu ne možeš ni približno porediti sa Bundesligom. Klubovi poput Partizana i Crvene zvezde bi vjerovatno bili negde između borbe za opstanak u Bundesligi i borbe za ulazak iz Cvajte. Ostalo se zaista ne može porediti", rekao je Sebastijan Polter koji dobro poznaje njemački fudbal.

