Krenula borba za prevlast u Partizanu: Mijatović sa Čeferinom "oči u oči"

Kreću promjene u Partizanu i čini se da bi na ljeto klub u Humskoj morao da dobije novu upravu.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

FK Partizan će bez ikakve sumnje tokom ljeta dobiti novo rukovodstvo i sve je to posljedica "raskola" u aktuelnoj upravi. Sa jedne strane je Predrag Mijatović, a sa ostale strane ostali članovi upravljačke strukture - Rasim Ljajić, Danko Lazović, Milka Forcan i manje pominjani Vojin Lazarević.

Ako dođe do Izborne skupštine tokom ljeta, što je realno, najvjerovatnije će biti na suprotstavljenim stranama, a prema saznanjima "Telegrafa" - Predrag Mijatović već je krenuo u ovu operaciju.

Nezvanične informacije govore da je tokom jučerašnjeg dana Predrag Mijatović održao sastanak u Ljubljani sa prvim čovjekom UEFA Aleksanderom Čeferinom, na koji je otišao odmah poslije sahrane Duška Vujoševića. Mijatović se sastao sa Čeferinom u Ljubljani u nadi da će dobiti podršku prvog čovjeka evropske kuće fudbala da preuzme klub.

Za sada je sve na nivou spekulacija, tako da je navodno Mijatović na sastanku rekao da Rasim Ljajić ne može da bude predsjednik, a da ostali nisu sposobni da rukovode klubom i da pronađu novac. I sve je počelo smjenom trenera.

"Kada je "tikva pukla", dvije strane su se ukopale u rovove i na vidjelo je izašlo mnogo "prljavog veša" koji je dobrano naštetio Partizanu. S tim da je potpredsjednik za sportska pitanja očito odlučio da ode korak dalje i nemoć u odlučivanju na posljednjim Upravnim odborima kompenzuje eventuelno snagom "više sile" iz UEFA, što je je svakako novitet u lobiranju za pozicije u fudbalskom klubu jedne zemlje", navodi se u tekstu Telegrafa.

U ovom trenutku Partizan je treći na tabeli sa bodom manje od drugoplasirane Vojvodine, dok je Crvena zvezda u plej-of ušla sa ogromnih 14 bodova više od Partizana. Zimus su crno-bijeli imali bod više.

Počeo rat saopštenjima u Humskoj

Izvor: MN PRESS

U međuvremenu počeo je "otvoreni sukob" u Humskoj poslije saopštenja Predraga Mijatovića u kome kritikuje prodaju fudbalera Andreja Kostića, kada mu je ostatak rukovodstva takođe odgovorio i unio nove nemire.

"FK Partizan ne može da prihvati model upravljanja u kojem pojedinac, mimo institucionalnih okvira, pokušava da ostvari odlučujući uticaj na sve segmente funkcionisanja kluba. Isključivost, sklonost ka konfliktima i nemogućnost saradnje, kao i neodmjereni medijski nastupi u kojima su napadani drugi članovi uprave, dodatno su opterećivali rad klupskih organa i podrivali reputaciju kluba kroz neprimjerene i neistinite kvalifikacije. Optužba o pretenzijama na očuvanje pozicija je klasična zamjena teza, jer nijedan član uprave kluba nema druge ambicije osim da radi u interesu kluba, dok je sa druge strane jasno ispoljena ambicija jednog čovjeka da u potpunosti preuzme upravljanje klubom kao svojim vlasništvom.

Na kraju, želimo da izrazimo duboko izvinjenje svakom navijaču Partizana i crno-bijeloj javnosti koja je mjesecima prinuđena da prati javne sukobe, optužbe i polemike koje nisu dostojne veličine i ugleda FK Partizan. Ipak, s obzirom na to da smo već četiri mjeseca izloženi kontinuiranim javnim napadima i medijskim pritiscima iniciranim od strane potpredsjednika za sportska pitanja, bili smo primorani da se na ovaj način oglasimo kako bismo zaštitili istinu, ugled kluba i interese FK Partizan.

Upravni odbor FK Partizan učiniće maksimalne napore da se ova javna polemika sa Predragom Mijatovićem okonča, ali ostaje čvrsto opredijeljen da, uprkos svim izazovima, sačuva stabilnost kluba i nastavi posao koji je u prethodnih 18 mjeseci vođen u izuzetno teškim okolnostima, sa ciljem potpune konsolidacije FK Partizan", navodi se u dijelu saopštenja.