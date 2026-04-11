Partizan prodaje još jednog igrača: Dva velikana u trci za Ognjena Ugrešića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Partizan bi uskoro mogao da profitira od još jednog talentovanog mladog igrača. Ognjen Ugrešić ima nekoliko ponuda

Partizan prodaje Ognjena Ugrešića Izvor: MN PRESS

Partizan bi uskoro mogao da ostane bez još jednog igrača. Prema navodima njemačkog portala "Fussball Europa" Ognjen Ugrešić mogao bi uskoro da napravi veliki transfer iz Partizana, nakon što su se za njegove usluge zainteresovali Njukasl i Marsej.

Kako se navodi, predstavnici oba kluba već su obavili razgovore sa zastupnicima mladog fudbalera rođenog 2006. godine, a očekuje se da će borba za njegov potpis biti veoma ozbiljna, uz samo jednog pobjednika u toj trci.

Partizan je u međuvremenu postavio izlaznu klauzulu u ugovoru talentovanog igrača, koja iznosi 15 miliona evra, ali još nije jasno kolika bi realna cijena transfera mogla da bude. Pretpostavlja se da bi konačna suma mogla biti niža od ugovorene klauzule, slično kao u slučaju Andreja Kostića.

Zanimljivo je da je Ugrešić prije dvije godine bio procenjen na oko 500.000 evra, ali tada interesovanje klubova poput PSV-a, Genka i Bolonje nije rezultiralo konkretnim potezima.

Ove sezone mladi fudbaler ima zapažen učinak - na 36 odigranih utakmica postigao je šest golova i zabilježio tri asistencije. Dodatni iskorak u karijeri napravio je u oktobru prošle godine, kada je debitovao za reprezentaciju Srbije.

