logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srđan Blagojević sa knedlom u grlu pričao o Dušku Vujoševiću: "Sastanke sa igračima počinjem njegovim citatima"

Autor Nebojša Šatara
0

Srđan Blagojević se oglasio poslije trijumfa Partizana u Novom Pazaru i trijumf je posvetio treneru Dušku Vujoševiću koji je preminuo.

srdjan blagojevic koristi citate duska vujosevica Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio u Novom Pazaru u sjajnom derbiju sa pet golova (3:2). Poslije važnog trijumfa i približavanja Vojvodini na drugom mjestu Superlige Srbije se oglasio Srđan Blagojević. Pričao je posebno o treneru Dušku Vujoševiću koji je preminuo.

"Želim ovu pobjedu nekako da posvetimo i da odamo počast jednom od najvećih trenera srpske košarke i srpskog sporta - Duletu Vujoševiću. Jednom od najuticajnijih trenera u Srbiji. Ja sam lično mnoge sastanke sa igračima počinjao njegovim citatima. Neka mu je vječna slava", rekao je Blagojević.

Poslije toga je analizirao dešavanja sa meča koji je odigran pred praznim tribinama.

"Kao što smo i očekivali, teška, intenzivna i zahtjevna utakmica u koju smo ušli dobro. Kontrolisali smo nekih 15-20 minuta, napravili smo poslije toga neke greške, ušli u nervozu, izgubili samopouzdanje i to je donijelo šanse Pazaru koje nisu iskoristili. Onda su dali gol u 45. minutu."

Zna i šef struke Partizana da je igra problematična i da moraju mnogo bolje.

"Svjesni smo nedostataka koje imamo, izvukli smo na srce drugo poluvrijeme. Ne toliko kvalitetno, koliko borbeno. Pravili su nam mnogo problema, nismo iskoristili neke šanse, uspjeli smo da pobijedimo i to je nama najvažnije u ovom stanju, donijeće nam mir pred plej-of. Imamo vremena da se pripremimo za mečeve protiv najboljih superligaških ekipa. Mnogo posla je pred nama", zaključio je Blagojević.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:33
Umalo tuča na meču Novog Pazara i Partizana
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srđan Blagojević FK Partizan FK Novi Pazar Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC