Srđan Blagojević se oglasio poslije trijumfa Partizana u Novom Pazaru i trijumf je posvetio treneru Dušku Vujoševiću koji je preminuo.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio u Novom Pazaru u sjajnom derbiju sa pet golova (3:2). Poslije važnog trijumfa i približavanja Vojvodini na drugom mjestu Superlige Srbije se oglasio Srđan Blagojević. Pričao je posebno o treneru Dušku Vujoševiću koji je preminuo.

"Želim ovu pobjedu nekako da posvetimo i da odamo počast jednom od najvećih trenera srpske košarke i srpskog sporta - Duletu Vujoševiću. Jednom od najuticajnijih trenera u Srbiji. Ja sam lično mnoge sastanke sa igračima počinjao njegovim citatima. Neka mu je vječna slava", rekao je Blagojević.

Vidi opis Srđan Blagojević sa knedlom u grlu pričao o Dušku Vujoševiću: "Sastanke sa igračima počinjem njegovim citatima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Poslije toga je analizirao dešavanja sa meča koji je odigran pred praznim tribinama.

"Kao što smo i očekivali, teška, intenzivna i zahtjevna utakmica u koju smo ušli dobro. Kontrolisali smo nekih 15-20 minuta, napravili smo poslije toga neke greške, ušli u nervozu, izgubili samopouzdanje i to je donijelo šanse Pazaru koje nisu iskoristili. Onda su dali gol u 45. minutu."

Zna i šef struke Partizana da je igra problematična i da moraju mnogo bolje.

"Svjesni smo nedostataka koje imamo, izvukli smo na srce drugo poluvrijeme. Ne toliko kvalitetno, koliko borbeno. Pravili su nam mnogo problema, nismo iskoristili neke šanse, uspjeli smo da pobijedimo i to je nama najvažnije u ovom stanju, donijeće nam mir pred plej-of. Imamo vremena da se pripremimo za mečeve protiv najboljih superligaških ekipa. Mnogo posla je pred nama", zaključio je Blagojević.

Vidi opis Srđan Blagojević sa knedlom u grlu pričao o Dušku Vujoševiću: "Sastanke sa igračima počinjem njegovim citatima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:33 Umalo tuča na meču Novog Pazara i Partizana Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)