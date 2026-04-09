logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pet golova u Novom Pazaru i pobjeda Partizana: Spektakl u derbiju kola Superlige Srbije (VIDEO)

Nebojša Šatara
0

Partizan je na gostovanju u Novom Pazaru pobijedio sa 3:2, prelijepi golovi i važan trijumf za ekipu Srđana Blagojevića u borbi za drugo mjesto.

Partizan pobijedio u Novom Pazaru

Derbi kola Superlige Srbije igrao se u Novom Pazaru i tamo je Partizan u spektakularnoj utakmici uspio da odnese pobjedu - 3:2. Pet golova, spektakl, ne zna se koji pogodak je ljepši...

Meč je odigran pred praznim tribinama zbog kazni Disciplinske komisije FSS.

Počelo je savršeno za crno-bijele pošto je Sek dao prelijep gol sa ivice kaznenog prostora u trećem minutu utakmice. Domaćin je poslije toga napadao, tražio gol, nije uspio da ga pronađe. Sve do nadoknade prvog dijela kada je Driton Camaj šutirao sa ivice kaznenog prostora veoma snažno i poslao "bombu" u mrežu za izjednačenje (1:1).

U pauzi je Srđan Blagojević napravio jednu promjenu i uveo Sebastijana Poltera umjesto Andreja Kostića. Isplatilo mu se to vrlo brzo. Viđena su tri gola za šest minuta. U 50. je Polter petom zatresao mrežu. Samo dva minuta kasnije je Kocebu donio novo izjednačenje (2:2), ali to nije dugo trajalo. U 56. minutu je Milan Vukotić postigao nevjerovatan gol sa nekih 20-ak metara na asistenciju Poltera.

Do kraja meča je bilo šansi, posebno za Novi Pazar, ali se mreže nisu zatresle. Pobjeda Partizana na kraju (3:2).

(MONDO)

Tagovi

Superliga Srbije FK Novi Pazar FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC