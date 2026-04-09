Partizan je na gostovanju u Novom Pazaru pobijedio sa 3:2, prelijepi golovi i važan trijumf za ekipu Srđana Blagojevića u borbi za drugo mjesto.

Izvor: MN PRESS

Derbi kola Superlige Srbije igrao se u Novom Pazaru i tamo je Partizan u spektakularnoj utakmici uspio da odnese pobjedu - 3:2. Pet golova, spektakl, ne zna se koji pogodak je ljepši...

Meč je odigran pred praznim tribinama zbog kazni Disciplinske komisije FSS.

Počelo je savršeno za crno-bijele pošto je Sek dao prelijep gol sa ivice kaznenog prostora u trećem minutu utakmice. Domaćin je poslije toga napadao, tražio gol, nije uspio da ga pronađe. Sve do nadoknade prvog dijela kada je Driton Camaj šutirao sa ivice kaznenog prostora veoma snažno i poslao "bombu" u mrežu za izjednačenje (1:1).

U pauzi je Srđan Blagojević napravio jednu promjenu i uveo Sebastijana Poltera umjesto Andreja Kostića. Isplatilo mu se to vrlo brzo. Viđena su tri gola za šest minuta. U 50. je Polter petom zatresao mrežu. Samo dva minuta kasnije je Kocebu donio novo izjednačenje (2:2), ali to nije dugo trajalo. U 56. minutu je Milan Vukotić postigao nevjerovatan gol sa nekih 20-ak metara na asistenciju Poltera.

Do kraja meča je bilo šansi, posebno za Novi Pazar, ali se mreže nisu zatresle. Pobjeda Partizana na kraju (3:2).

Vidi opis Pet golova u Novom Pazaru i pobjeda Partizana: Spektakl u derbiju kola Superlige Srbije (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Vidi opis Pet golova u Novom Pazaru i pobjeda Partizana: Spektakl u derbiju kola Superlige Srbije (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

(MONDO)