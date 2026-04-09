Završen prvi dio Superlige Srbije, slijedi plej-of: Crvena zvezda blizu nove titule, a jedan tim već ispao

Poznato je ko se bori za Evropu, ko će igrati za opstanak, a zna se i cjelokupan raspored do kraja sezone u Superligi Srbije.

Završen je prvi dio Superlige Srbije - četiri utakmice koje su bile zakazane za četvrtak uveče su odigrane, a nakon toga je poznato i ko će u koju polovinu šampionata kada se tabela podijeli. Radnički iz Kragujevca nije uspio da se domogne plej-ofa, već je posljednju poziciju u borbi za titulu potvrdio Radnik iz Surdulice, kojem je ovo stvarno veliki uspjeh.

Gotovo sve ostalo se znalo, uz određene nijanse. Bilo je pitanje ko će na kojoj poziciji završiti ovaj dio šampionata, odnosno sa kojeg će tačno mjesta ući u borbu za konačan plasman. Sada više nema dilema - zna se ko je gdje, a pošto se narednih sedam mečeva igra na osnovu plasmana u dosadašnjem toku sezone poznat je i kompletan raspored do kraja sezone. Ovako izgleda tabela Superlige:







Standings provided by Sofascore

Ko će igrati u plej-ofu Superlige?

Plasman u borbu za titulu, iako je ona praktično već odlučena, obezbijedili su Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan, Železničar, Novi Pazar, OFK Beograd, Čukarički i Radnik. Crvena zvezda ima 13 bodova više od Vojvodine, a ta dva tima će igrati odmah u prvom kolu plej-ofa. Pobjeda aktuelnog šampiona na tom meču značila bi da tim iz Novog Sada više nema šansi da postane šampion Srbije.

Daleko zanimljivije biće u borbi za mjesto u Evropi. Vojvodina je druga na tabeli, a od timova koji se bore za evropske kvalifikacije jedina je koja će igrati polufinale Kupa Srbije i osvajanjem trofeja u tom takmičenju sebi može da popravi poziciju bez obzira na plasman u prvenstvu - pehar ima prednost u odnosu na drugo mjesto u Superligi.

Do drugog mjesta na tabeli želi Partizan, a u Evropu Železničar iz Pančeva i Novi Pazar. Preostala tri tima za sada su daleko od borbe za nastup na međunarodnoj sceni i čini se da mogu biti zadovoljni što su izbjegli borbu za opstanak u ovoj veoma izazovnoj sezoni kada će se smanjiti broj učesnika.

Parovi prvog kola plej-ofa: Crvena zvezda - Vojvodina, Partizan - Železničar, Novi Pazar - OFK Beograd, Čukarički - Radnik

Ko će igrati u plej-autu Superlige?

Za opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala boriće se IMT, Radnički iz Kragujevca, TSC, Javor, Radnički iz Niša, Mladost, Spartak i Napredak. Istina, tim iz Kruševca nema čemu da se nada jer je već ispao iz elitnog ranga srpskog fudbala. Ukoliko bi Napredak pobijedio svih sedam mečeva do kraja sezone, mogao bi da stigne tek do 35 bodova - a to nikako neće biti dovoljno da se izbjegne mjesto među četiri najslabija tima.

Teška je pozicija u kojoj se nalazi Spartak, jer je tim iz Subotice osvojio samo 21 bod u prvih 30 mečeva Superlige. Praktično će tim sa sjevera Srbije morati da ostvari maksimalan učinak u plej-autu, a da se uz to nada "poklapanju" rezultata sa ostalih mečeva kako bi sačuvao svoj status u najjačem društvu.

Preostalih šest timova nalazi se u samo pet bodova, pa je jasno da bilo ko od njih može da se pozdravi sa Superligom ukoliko ne bude na visini zadatka u doigravanju. Na kraju sezone će čak četiri tima ispasti iz elitnog ranga srpskog fudbala, jer se prvenstvo "skraćuje" i naredne sezone će u njemu učestvovati 14 ekipa.

Parovi prvog kola plej-auta: IMT - Mladost, Radnički Kg - Radnički Niš, TSC - Napredak, Javor - Spartak

