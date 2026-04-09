Crvena zvezda preživjela Spartak: VAR pomagao šampionu Srbije u noći "Magika" Kataija

Crvena zvezda pobijedila Spartak na meču tokom kojeg je tri puta imala prednost, a Subotičanima poništena dva gola.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Spartak iz Subotice (3:2), a gostima su dva pogotka poništena zbog ofsajda na "Marakani", gdje je s dva pogotka Aleksandar Katai ušao u istoriju crveno-bijelih prestigavši Dragana Džajića na drugom mjestu vječite liste strijelaca.

Crvena zvezda je potvrdila prvu poziciju na kraju 30. kola Superlige Srbije, pa u plej-of ulazi sa 13 bodova više od drugoplasirane Vojvodine i 14 više od trećeplasiranog Partizana. Ipak, ekipi Dejana Stankovića nije bilo lako da pobijedi Spartak iz Subotice!

Aktuelni šampion Srbije tri puta je morao da stiče prednost protiv Spartaka, kojem su uz dva regularna gola još dva pogotka poništena zbog ofsajda u kojima se nalazio Bonsu Osei, njihov najopasniji igrač. Isti fudbaler je pravio čuda protiv Crvene zvezde i jesenas u Subotici, kada je takođe postizao golove - i priznate i poništene.

"Ovo je veče Aleksandra Kataija. Sve čestitke idu njemu. Sa kojim on elanom radi, trenira, igra... Osjeća se iznutra kao dečkić. Igra lijep fudbal, vuče momke. Svima treba da bude idol. Njegovo veče, njegova utakmica", rekao je trener crveno-bijelih Dejan Stanković i dodao:

"Iz tri šuta primiš tri gola. Takvo je bilo veče. Dobra energija prvi dio meča, drugi dio malo konfuzan. Kao pjetlići smo griješili. Mora da se radi na motivaciji. To je moj najveći problem. Da ne dajemo protivniku da se razigra. Spartak je došao da se nadigrava, nema šta da izgubi. Mi smo to morali da kažnjavamo, centimetri su bili da nas to košta. Ima i do protivnika, ovo je fudbal. Bitno da smo ovaj dio zatvorili na prvom mjestu, sa zavidnom razlikom. Opet pričam o motivaciji, ne želim da ostavim bod nikome. U plej-ofu hoću da ih motivišem kao da je nula bodova prednosti. Spremamo se mi svaki dan. Moramo samo da zatvaramo utakmice, da ne ulazimo u ovakve situacije. Opekao sam se tokom karijere na te lopte. Gledam da prenesem momcima iskustvo, da istraju do kraja".

(MONDO)