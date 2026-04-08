"To što sam tamo vidio je melem za srce": Dejan Stanković otkrio šta ga je oduševilo

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković najavio utakmicu protiv Spartaka, a posebno govorio o navijačima crveno-bijelih.

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak uveče (19:00) igraju protiv Spartaka iz Subotice, u 30. kolu Superlige. Biće to prilika da se odmjere beogradski i subotički klub pre nego što im se putevi raziđu - jer će jedna ekipa u borbu za titulu, a druga vjerovatno u niži rang takmičenja nakon dodatnih sedam kola u plej-autu.

Meč Crvene zvezde i Spartaka na stadionu "Rajko Mitić" najavio je Dejan Stanković, koji je veoma opširno govorio o situaciji u kojoj je njegov tim, rivalu koji ih čeka, ali i navijačima crveno-bijelih.

"Kod nas sve ide standardno, oporavak, pa treninzi pred utakmicu. Najbitnije je bilo da se oporavimo i da lijepo pogledamo stvari koje nisu funkcionisale. Svjesni su igrači, a svjestan sam i ja, da je to moglo da izgleda dosta bolje, ali na našu sreću vratili smo se sa tri boda. Nastavljamo u pobjedničkom nizu i u pozitivnoj energiji. Sastanak koji smo odradili je bio veoma dobar, tako da sa zadovoljstvom spremamo ovu utakmicu sa Spartakom", rekao je Stanković i dodao:

"Identična je situacija kao i pred utakmicu protiv Radnika. Uglavnom su isti igrači van stroja zbog povreda. Vidjećemo da li će Veljković trenirati danas malo sa nama ili tek posle uskršnje pauze, ali on će nakon toga sigurno biti spreman da radi punim intenzitetom sa ekipom i biće tu za plej-of".

Po riječima trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, Spartak iz Subotice ima manje bodova nego što zaslužuje, pa je samim tim i lošije plasiran nego što bi trebalo. Zbog toga je posebno oprezan - a treba imati u vidu da su Subotičani mučili crveno-bijele u prvom dijelu sezone.

"Imaju jako dobru ofanzivnu tranziciju. Malo sam iznenađen njihovom trenutnom pozicijom na tabeli, mislim da su mogli da imaju dosta više bodova, zasluženih bodova, ali nekada jednostavno nisu imali sreće tokom svih 90 minuta. Spartak je ekipa za respekt protiv koje moraš da budeš maksimalno koncentrisan tokom cijelog meča. Imaju dosta brzih igrača, opasni su u tranziciji, tako da smo radili na igri iza lopte, a to ćemo i danas utvrditi na treningu. Moramo imati potpunu kontrolu utakmice i znati šta radimo na svakom delu terena, sa loptom ili bez nje, jer će to donijeti prevagu na sutrašnjem meču", ispričao je trener Crvene zvezde.

"To što sam tamo vidio je melem za srce": Dejan Stanković otkrio šta ga je oduševilo

Dejan Stanković je više puta isticao koliko podrška navijača znači njemu i timu, a sada je ispričao i kako se oskećao kada je u Surdulici vidio punu tribinu. Nada se da će mnogo navijača biti i na meču protiv Spartaka koji Zvezda igra u Beogradu i koji je uvod u plej-of mečeve.

"Volio bih da navijači dođu da budu uz nas. Sjetim se scene kada sam izašao u Surdulici i vidio punu tribinu naših navijača.To je ono o čemu stalno pričam, zvezdaš će uvijek biti tu, a ono što sam vidio tamo je zaista fenomenalno, to je melem za srce. Ja znam da će oni biti uz nas i sutra, i koliko god da ih bude, veliko im hvala. Mi idemo ka našem cilju i sigurno je ljepše kada ima što više ljudi na tribinama, ljepša je atmosfera. Što se tiče goleade, 1:0 donosi tri boda isto kao i 3:0, nisam opsjednut tim stvarima. Meni je bitnije da moja ekipa izgleda organizovano u svakom trenutku, da nema mnogo prostora za improvizaciju osim kada smo u samoj završnici pred golom. Čim se udaljimo od protivničkog gola, želim striktnu organizaciju", rekao je Stanković..

Meč protiv Spartaka iz Subotice mogao bi da bude istorijski za cijeli klub jer je Aleksandar Katai samo jedan gol udaljen od Dragana Džajića. Aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza Srbije drugi je na vječnoj listi najboljih klupskih strokelaca, ali će ga "Magiko" uskoro prestići na toj poziciji.

"Pričali smo već dosta o Kataiju. Njemu to ne predstavlja nikakvo opterećenje jer on istinski uživa u svakom treningu i svakoj utakmici. Znali smo da će stići te rekorde i da će ih vjerovatno prestići. Ako ovako nastavi i ako bude zdrav, sa ovakvom voljom i elanom, on će u fudbalu uživati još sigurno par godina", zaključio je trener Crvene zvezde Dejan Stanković.

Podsjećamo, meč Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice igraće se u 30. kolu Superlige, posljednjem pred podelu tabele. Zvezda će se boriti za novu šampionsku titulu i ima dobre šanse da je osvoji zbog dvocifrene prednosti na tabeli, dok Subotičane vjerovatno čeka selidba u niži rang. Na kraju sezone čak četiri tima će ispasti u Prvu ligu Srbije i Spartak je među najvećim kandidatima da se nađe u toj grupi.

