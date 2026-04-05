Crvenoj zvezdi dovoljno osam minuta za pobjedu u Superligi Srbije: Nije je poremetio ni autogol Elšnika

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnik u Surdulici (2:1) nakon preokreta za koji im je bilo potrebno samo osam minuta. Nakon što je Timi Maks Elšnik napravio veliku grešku i zatresao mrežu iza leđa Mateuša Magaljaeša, Zvezda je morala da doda gas i ozbiljnije krene ka golu rivala.

Nair Tiknizjan je pronašao Aleksandra Kataija, a Rade Krunić upisao je asistenciju dodavanjem za Daglasa Ovusua, pa je Crvena zvezda već do poluvremena stekla prednost koja se ispostavila nedostižnom.

Do kraja meča tempo nije mogao da se poredi onom iz prvog dijela susreta, a meč u Surdulici pamtiće Vasilije Subotić koji je debitovao za Crvenu zvezdu.

