Trener Crvene zvezde Dejan Stanković izneo je očekivanja pred meč protiv Radnika u Surdulici i ujedno govorio o zdravstvenoj situaciju u timu

Izvor: Screenshot/YouTube/@crvenazvezdafk

Crvena zvezda gostuje Radniku u Surdulici u 29. kolu Superlige. Susret je na programu u nedjelju od 17 časova, a pred novi, važan meč za crveno-bijele oglasio se i trener Dejan Stanković. Tom prilikom Stanković je otkrio zdravstveno stanje tima poslije reprezentativne pauze - Rade Krunić je spreman, na Miloše Veljkovića će se sačekati još koji dan, dok je Ivanić u procesu povratka u tim i trenira individualno.

"Očekujemo tvrd meč, kao i svaka ekipa koja igra protiv Crvene zvezde, očekujemo da će se dobro organizovati i probati da izvuku najbolje iz tog meča. Za nas, kao i uvijek tri boda su najvažnija, za to smo radili. Malo se reprezentativna pauza odužila, jedva sam čekao da se vrate momci. Vratili su se zdravi, tako da smo spremni da završimo sezonu onako kako svi očekujemo", započeo je Stanković na konferenciji za medije uoči meča u Superligi.

Vidi opis "Sa Veljkovićem ćemo sačekati": Stanković otkrio stanje u Zvezdi pred Surdulicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: lexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Alexander Shcherbak / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kad je u pitanju Radnik, Stanković očekuje: "Totalna motivacija, velika motivacija, kao i kod svakoga ko igra protiv Crvene zvezde. Vidjeli ste i posljednju utakmicu pred pauzu. Radnički Niš je došao organizovan i motivisan da odnese što više sa Marakane. Mi nećemo mijenjati naš pristup, oni su i sa promjenom trenera zadržali svoju organizaciju, dobar blok, dobre kontre i polukontre. Biće zahtjevno, takođe i put će biti zahtevan, teren je sa vještačkom travom, ali to neće promijeniti naš odnos. Volim da kažem da nije važno protiv koga igraš, već za koga igraš."

Stanković je uporedio i prvi susret sa Surdulicom, tad su crveno-bijeli igrali neriješeno (1:1). "Prošlo je dosta vremena i očekujem potpuno drugačiju utakmicu. To je jedan primjer da može da se desi svašta. Ne želim mnogo puta da ponavljam momcima o tom pristupu, jer ne želim da vrijeđam ni njihovu ni moju inteligenciju, ali pristup je nešto što ne možeš da pogriješiš. Možeš da pogriješiš pas, da promašiš šansu, da ne primiš lijepo loptu, ali ne možeš da promašiš odnos, ili ga imaš ili ga nemaš. Od pristupa sve kreće."

Kad je u pitanju zdravstveno stanje tima, oporavak povrijeđenih igrača teče sve bolje, pa je Stanković imao dobre vijesti. "Rade nije imao nikakav problem, tokom pauze smo dosta radili. Momci koji su ostali, bilo ih je devet, trenirali su punom parom. Dosta jako smo radili, uspjeli smo i sa nekim reprezentativcima koji su se vratili ranije da odradimo dobre treninge. Džej Enem se vratio, već nekoliko dana trenira sa nama, to će biti još jedna opcija više. Sa Veljkovićem ćemo sačekati još dan ili dva, a zatim će se i on priključiti ekipi. Ivanić nastavlja oporavak sa strane, van ekipe, a onako kako smo završili pred reprezentativnu pauzu, tako ćemo otprilike i početi ovaj ciklus"

Stanković je prokomentarisao i posjećenost na Marakani u odnosu na prvi mandat. "Nisam razmišljao u tom pravcu. Delije su uvijek tu, ne mjerim da li je jedan manje ili više na tribinama. Kada si u Zvezdi osećaš da si “pokriven” što se tiče navijača, da su oni uvijek tu. Dosta puta smo na tu temu govorili, a meni će odgovor uvijek biti isti, ja ih osjećam u svakom trenutku."

Trener Crvene zvezde prokomentarisao je i mlade reprezentativce Srbije, pošto su dvije ekipe izborile plasman na Svjetsko prvenstvo. "Bili su dobri, treninzi su tokom pauze bili baš zahtjevni. Pokazali su se dobro. Vodićemo Subotića, to je momak koji je “iskočio” od te grupe. Vodićemo ga sada za Surdulicu, vidjećemo da li će dobiti minute ili ne. Trenirao je samo par dana sa nama, ali svakako jedan zanimljiv igrač", zaključio je Stanković.