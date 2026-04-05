Zvezda u Surdulici predstavlja novog Vasilija: "Biser" oduševio Dejana Stankovića

Crvena zvezda priključuje nove omladince prvom timu i ima velika očekivanja od Vasilija Subotića.

Crvena zvezda danas od 17 časova gostuje Radniku iz Surdulice u okviru 29. kola Superlige, a ono što je zanimljivo je da je trener Dejan Stanković odlučio da nagradi jednog od omladinaca tako što će ga povesti na jug Srbije. Nije još poznato da li će igrati, ali za sada je dovoljna nagrada što će osjetiti šta znači biti prvotimac Crvene zvezde.

U pitanju je Vasilije Subotić, fudbaler rođen pre 16 godina u Beogradu. Igra na mjestu desnog krila, poziciji koja je deficitarna u Zvezdi čitave sezone, što je svakako dobra vijest za njega.

"Juniori su se pokazali dobro, iako su treninzi bili baš zahtevni. Vodićemo Vasilija Subotića u Surdulicu. On je momak koji je iskočio iz grupe. Vidjećemo da li će dobiti minute ili ne. Trenirao je samo par dana sa nama, ali svakako je zanimljiv igrač", naglasio je Dejan Stanković pred meč.

Zbog velikog broja igrača koji su imali reprezentativne obaveze tokom pauze, Dejan Stanković je inače osam omladinaca isprobao na treninzima, a Subotić je za sada "iskočio" i zaslužio šansu.

Osim pomenutog Subotića, Stanković je priključio i Vuka Roganovića (2007, štoper), Viktora Stojanovića (2007, štoper), Aleksu Vasilića (2007, ofanzivni vezni), Gorazda Ristovskog (2007, levi bek), Ognjena Mišića (2007, krilni napadač), Ignjata Miletića (2008, defanzivni vezni) i Jovana Trača (2008, napadač).

