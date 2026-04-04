Čitaoci reporteri

Crvena zvezda hoće Brazilca iz Levskog: Posao može da pokvari Borusija

Dragan Šutvić
FK Crvena zvezda traži pojačanje na poziciji lijevog beka.

Crvena zvezda želi Brazilca iz Levskog Izvor: Yulian Todorov / Alamy / Profimedia

FK Crvena zvezda će se na kraju sezone najverovatnije rastati sa lijevim bekom Nairom Tiknizjanom koji je na meti Spartaka iz Moskve. Na toj poziciji srpski šampion ima i Adema Avdića, ali nije isključeno da i on napusti Marakanu i da bude naredna velika prodaja. Stoga su crveno-bijeli već krenuli sa ofanzivom na nove igrače.

Kako prenosi "Meridian sport", Crvena zvezda je zainteresovana za Maikona iz Levskog koji važi za najboljeg na svojoj poziciji u bugarskom fudbalu. Ove sezone je odigrao 36 mečeva uz učinak od pet golova i sedam asistencija, čime je skrenuo pažnju nekoliko klubova.

Za sada je sve na nivou interesovanja, još uvijek nije formirana konkretnija ponuda, ali posao čelnicima Zvezde može da pokvari to što ga navodno prati Borusija Dortmund i još nekoliko timova iz Liga petice. Osim Maikona, kao jedan od opcija se spominje i Aleksa Terzić.

Afrički mediji  su ranije pisali da Zvezda želi i Džejmsa Etoa iz CSKA Sofije.

Maikon je rođen u Brazilu gdje je i počeo fudbalski put. Seniorski fudbal je započeo u Seri 2019. godine i tamo se zadržao tri godine. Uslijedio je prelazak u Nova Veneciju koja se takmičila u četvrtom rangu brazilskog fudbala. Igrao je još za Nova Iguasu, da bi u Levski stigao u maju 2024. godine. Prema Transfermarktu vrijednost mu je 3.500.000 evra, a Levski ga je platio 250.000 evra na ljeto 2024. godine. 

Možda će vas zanimati

