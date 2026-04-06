Marko Nikolić otvorio direktan put Crvenoj zvezdi ka Ligi šampiona

Crvena zvezda prati pet klubova i nada se njihovim kiksevima kako bi išla direktno u Ligu šampiona.

Crvena zvezda ima čak 13 bodova prednosti u odnosu na Vojvodinu, još jedan više u odnosu na Partizan, tako da samo čudo može da je spriječi da osvoji titulu u Superligi Srbije. Usljed takvih okolnosti na osam kola do kraja Superlige, mogu u Crvenoj zvezdi i polako da misle o narednoj sezoni, odnosno o učešću u Ligi šampiona.

Zbog ozbiljnog pada srpskog fudbala u posljednje tri godine, šampion Srbije kvalifikacije za Ligu šampiona počinje od drugog kola i to znači da mora da izbaci tri protivnika prije nego što dođe do grupne (ligaške faze), međutim Crvena zvezda i dalje može do direktnog mjesta. Za to nisu velike šanse, ali se situacija mijenja od vikenda do vikenda, tako da je početkom aprila Zvezda ipak na "pol" poziciji da izbjegne kvalifikacije.

Zvezda da se zahvali Marku Nikoliću

Ako zaista dođe do direktnog mjesta u Ligi šampiona, Crvena zvezda će morati da se zahvali Marku Nikoliću. Srpski trener sjajno vodi AEK ove sezone i nakon pobjede nad Olimpijakosom (1:0), njegova ekipa odbranila je lidersku poziciju u prvenstvu Grčke i samim tim pomogla Zvezdi.

O čemu se radi? Olimpijakos bi u slučaju osvajanja titule u Grčkoj išao direktno u Ligu šampiona s obzirom na to da ima najveći koeficijent od timova ispod 10. mjesta na UEFA listi .Sada je Olimpijakos drugi u prvenstvu Grčke, kao i Rendžers u Škotskoj, Šahtjor u Ukrajini, Ferencvaroš u Mađarskoj i Mitjiland u Danskoj koji imaju bolji UEFA koeficijent od Zvezde, odnosno PAOK koji je trećeplasiran u Grčkoj.

Zvezdi je potrebno da niko od pomenutih klubova ne bude šampion svoje zemlje, pošto bi u tom slučaju Zvezda bila prebačena iz druge runde kvalifikacija direktno u Ligu šampiona.

Ko najviše prijeti Zvezdi?

Od svih klubova o kojima Zvezda mora da misli u ovom trenutku, najveće šanse da osvoji titulu ima Šahtjor. Prvoplasirani Čerkazi ima meč više - i isti broj bodova kao Šahtjor - tako da je pitanje trenutka kada će povratiti prvo mjesto na tabeli. Blizu je i Rendžers poslije kikseva Hartsa, sad je samo na bod od prvog mjesta, Ferencvaroš ima tri boda manje od Đera, dok je još Mitjiland na četiri boda daleko od vodeđeg Orhusa.

Šta ako Zvezda ne ode direktno?

U Crvenoj zvezdi ne mogu da se oslone da će im se svi rezultati poklopiti i stoga sigurno već razmišljaju o ranijem početku priprema, pošto su kvalifikacione utakmice već u julu. Zato će Zvezda ranije pokušati da dovede pojačanja, a ono što je važno istaći je da će u sve tri runde kvalifikacija - ako do njih dođe - biti povlašćena na žrijebu.

