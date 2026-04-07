Arnautović ostaje u Crvenoj zvezdi: Plata nije problem, ima jednu želju

Marko Arnautović je po svemu sudeći blizu toga da ostane u Crvenoj zvezdi. Visoka primanja ne bi trebalo da budu problem.

Marko Arnautović (36) bi po svemu sudeći trebalo da ostane u Crvenoj zvezdi. Prema informacijama koje je objavio "Sport klub" iskusni centarfor će da nosi crveno-bijeli dres i naredne sezone. Ima ugovor do kraja sezone 2026/27 i želi da zaigra u Ligi šampiona sa voljenim klubom ponovo.

"Nije Marko u godinama kada bi lagano mogao da nađe novi klub koji bi mu dao platu kao u Zvezdi (2,5 miliona evra po sezoni) i da nađe i adekvatnu sportsku sredinu i izazov da ga gura u drugom smjeru. Došao je bez obeštećenja i njegova dvogodišnja plata je slična izdvojenom novcu za angažovanje i zaradu Šavija Babike i Mahmadua Bađa", stoji u tekstu.

Arnautović je postigao sedam golova i upisao devet asistencija u Crvenoj zvezdi. Sa Austrijom će igrati na Svjetskom prvenstvu i propustiće bazične pripreme sa klubom.

