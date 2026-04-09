Aleksandar Katai preskočio Dragana Džajića: "Magiko" je drugi golgeter u istoriji Crvene zvezde (VIDEO)

Aleksandar Katai upisao je novo poglavlje u bogatoj istoriji Crvene zvezde.
Kapiten Crvene zvezde je u četvrtak protiv subotičkog Spartaka postigao dva gola u prvom poluvremenu i prestigao legendarnog Dragana Džajića na vječnoj listi najboljih golgetera kluba.
"Magiko" je danas pogodio mrežu Subotičana u 23. i 44. minutu i stigao do 156. gola u crveno-bijelom dresu, čime je preskočio Džaju koji je postigao jedan manje prije 50 godina.
Ispred Kataija ostaje samo nedodirljivi Bora Kostić sa 230 golova.
Iako ima 35 godina, Katai i dalje pokazuje izuzetnu formu i golgeterski instinkt zbog čega se i vratio u reprezentaciju Srbije kod novog selektora Veljka Paunovića.
