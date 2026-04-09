logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Katai preskočio Dragana Džajića: "Magiko" je drugi golgeter u istoriji Crvene zvezde (VIDEO)

Nebojša Šatara
0

Aleksandar Katai upisao je novo poglavlje u bogatoj istoriji Crvene zvezde.

Aleksandar Katai preskočio Dragana Džajića: "Magiko" je drugi golgeter u istoriji Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde je u četvrtak protiv subotičkog Spartaka postigao dva gola u prvom poluvremenu i prestigao legendarnog Dragana Džajića na vječnoj listi najboljih golgetera kluba.

"Magiko" je danas pogodio mrežu Subotičana u 23. i 44. minutu i stigao do 156. gola u crveno-bijelom dresu, čime je preskočio Džaju koji je postigao jedan manje prije 50 godina.

Ispred Kataija ostaje samo nedodirljivi Bora Kostić sa 230 golova.

Iako ima 35 godina, Katai i dalje pokazuje izuzetnu formu i golgeterski instinkt zbog čega se i vratio u reprezentaciju Srbije kod novog selektora Veljka Paunovića.

Pogledajte njegove današnje golove

(MONDO)

Tagovi

Aleksandar Katai FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC