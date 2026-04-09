Aleksandar Katai na korak od rekorda starog 50 godina: "Svi na Marakanu, piše se istorija Crvene zvezde"

Autor Nebojša Šatara
Navijači Crvene zvezde pozvali su publiku na Marakanu, a razlog je poseban. Aleksandar Katai uskoro bi mogao da izdjenači rekord Dragana Džajića u broju golova u crveno-bijelom dresu.

Crvena zvezda na domaćem terenu dočekuje Spartak u četvrtak od 19 sati. Susret u 30. kolu Superlige Srbije biće poseban za navijače crveno-bijelih, pošto, kako i sami kažu, mogu prisustvovati pisanju istorije. Zbog toga su Delije pozdrave ljubitelje fudbala da u što većem broju posjete Marakanu, jer postoji velika šansa da Aleksandar Katai obori rekord star gotovo pet decenija.

"Koliko prisustvujemo pisanju neke nove i svijetle istorije našeg kluba dovoljno govori podatak da našem 'Magiku' fali još jedan gol kako bi se izjednačio u datim golovima sa legendom kluba i trećom zvezdinom zvijezdom - Draganom Džajićem, a dva gola već ga stavljaju na drugo mjesto golgetera u istoriji Crvene Zvezde, gdje je na prvom mjestu neprikosnoveni Bora Kostić! Katai ima priliku da se nađe u društvu Kostića, Džajića i Savića i to na visokom drugom mjestu!

Dragan Džajić je svoje posljednje golove kao fudbaler postigao prije skoro pet decenija! Zato smatramo da je svaka sljedeća utakmica pisanje nove istorije u najavi i da smo baš mi, koji idemo sada na utakmice, ti srećnici koji će tome prisustvovati! Pozivamo zvjezdaše da ne propuste da budu dio istorije, već da i uživo budu dio nečeg tako velikog, da se na ovako nešto čekalo skoro pet decenija! Da li će to biti sad ili u plej-ofu... Svakako treba biti tu jer ove brojke govore o tome kakvog igrača imamo, a onda i koliko je naš klub napredovao i koliko ovo nisu česti događaji!

Istorija se uskoro piše - budi dio nje! Svi na stadion", stoji u pozivu navijača Crvene zvezde.

