"Ljutim se na Kataija": Dejan Stanković javno priznao šta mu zamjera

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković prokomentarisao borbu za rekorde Aleksandra Kataija.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde će dočekati ekipu Radničkog iz Niša (subota, 16.00) u okviru 28. kola Superlige Srbije. Ovaj meč, koji dolazi nakon što je Zvezda već obezbijedila prvo mjesto u plej-ofu, najavio je šef stručnog štaba crveno-bijelih Dejan Stanković.

Radnički iz Niša je hit proljećnog dijela u prvenstvu Srbije, a grčki trener Takis Lemonis uspio je da preporodi ekipu sa Čaira. Sa pozicije koja vodi u Prvu ligu Srbije, Radnički je stigao do borbe za plej-of i samim tim direktnog obezbjeđivanja opstanka u elitnom rangu srpskgo fudbala.

"Trener Radničkog je iskusan, došao je i za veoma kratko vrijeme uradio veliki posao. Imaju dosta dobijenih utakmica, igraju iskusno, ali to je bilo i za očekivati kada dovedeš iskusnog trenera, bio je to pravi potez uprave. Mi igramo kod kuće i izlazimo na teren onako kako sam rekao i prošli put. Napor je zaista veliki, mi najbolje znamo sa čime se sve sudaramo i kakve probleme imamo. Ipak , ovi momci su fenomenalni, “stisnu zube i ćute”. Mnogo je virusa prošlo kroz ekipu, bilo je dosta udaraca i povreda prvog stepena, ali niko nije odustao. Svi su bili na raspolaganju i tako će biti i ovog puta", rekao je Stanković.

Trener Crvene zvezde govorio je o zdravstvenom stanju svojih igrača i podršci koju bi navijači trebalo da im daju na utakmicama do kraja sezone, kada se crveno-bijeli budu borili za oba domaća trofeja.

"Uvijek ima povrijeđenih igrača gde jednostavno moraš da sačekaš taj posljednji dan. Upravo smo završili sastanak kako bismo procijenili stepen povreda i vidjeli ko može da izađe na teren. U ovom trenutku znam sastav i to će biti najjači tim koji mogu da izvedem sutra", rekao je Stanković i osvrnuo se na podršku sa tribina: "Nadam se da će biti dobro popunjena Marakana. Prethodni put, na proslavi rođendana, bilo je prelijepo uz oko 18 hiljada ljudi. Voleo bih da nas sutra i vrijeme posluži, da dođe što veći broj navijača i da nam pruže podršku jer izlazimo iz jednog veoma jakog i teškog perioda. Na pravom smo putu, i njihova podrška nam je neophodna. Slijedi reprezentativna pauza, pa meč sa Radnikom i utakmica kod kuće protiv Spartaka kojom završavamo regularni dio prvenstva. Trebaće nam svaki glas i svaki dlan u naredna dva mjeseca".

Aleksandar Katai će do kraja sezone imati priliku da obori rekord Rikarda Gomeša po broju golova u jednoj sezoni Superlige Srbije, ali i da prestigne Dragana Džajića na drugom mjestu vječne liste klupskih strijelaca - što bi bio impresivan rezultat "Magika" koji je već godinama miljenik navijača.

"Aleksandra Kataija poznajem zaista dugo. Čak sam se i ljutio na njega tokom nekoliko prethodnih utakmica jer on, kada dođe ispred golmana, voli da odigra loptu kako bi neko drugi postigao pogodak i da on bude asistent. Katai uvijek stavlja tim na prvo mjesto, pa tek onda sebe. Ako nastavi da se osjeća ovako dobro fizički, da ovako radi i zadrži ovu energiju i volju, on će sigurno prestići sve te rekorde. Ja se za njega uopšte ne bojim", rekao je Stanković.

Dejan Stanković je upitan da prokomentariše žrijeb za polufinale Kupa Srbije, pošto će Crvena zvezda igrati na gostujućem terenu protiv drugoligaša, ekipe Jedinstva sa Uba. Biće to praznik fudbala u mjestu iz kojeg su Dragan Džajić, Dule Savić i Nemanja Matić.

"Malo smo se šalili kako još nismo odigrali nijednu utakmicu u Kupu Srbije pred našim navijačima. Hajde prvo da dođemo do samog finala, a onda, gdje god da budemo igrali, ja sam siguran da ćemo se osjećati kao kod kuće", zaključio je Stanković.